Europski parlament zabranit će 'zlatne putovnice', RH ih nema

Europski je parlament u srijedu zatražio da Europska komisija ukine tzv. 'zlatne putovnice', koje su mnogim ruskim oligarsima omogućile državljanstvo EU čime su izbjegli sankcije uvedene nakon agresije na Ukrajinu.

Europski je parlament većinom glasova - 595 za, 12 protiv i 74 suzdržana usvojio preporuku Komisiji da zaustavi dijeljenje zlatnih putovnica koje su mogu zaslužiti velikim ulaganjem. Radi se o slučajevima kada bogati poduzetnici dobivaju državljanstvo određene članice EU, iako nisu u njoj živjeli potreban broj godina, ali su u njoj pokrenuli veliku ili 'strateški važnu' investiciju.

Izvjestiteljica Sophia in 't Veld iz kluba liberala „zlatne putovnice“ ne vidi kao ulaganje u gospodarstvo, već kao put prema sumnjivim, nelegalnim poslovima i utaji poreza. Osim toga, njima se koriste i ruski oligarsi koji u zemljama EU posjeduju veliko bogatstvo.

„Rat u Ukrajini stavlja taj problem u središte interesa. Ruski seljak, koji štedi svaku rublju, ne može si kupiti europsko državljanstvo, ali mogu zato ruski oligarsi koji su dobro povezani s Putinovim režimom. Oni su zaobišli sankcije time što su mahali svojim putovnicama Europske unije. To mora prestati“, izjavila je In 't Veld.

Europski je parlament još 2014.godine upozorio da Komisiju i države članice da nisu poduzele dostatne mjere za suzbijanje tih programa. Do okončanja ove prakse došlo bi i bez invazije na Ukrajinu, smatra zastupnik Karlo Ressler (HDZ) iz Europske pučke stranke.

''Kupovanje europske putovnice je neprihvatljivo, ne samo sada nakon ruske invazije. Iako je EP godinama upozoravao na ovo, ruska agresija na Ukrajinu dodatno je osvijestila čitavu problematiku zato što su brojne zlatne putovnice odlazile u ruke oligarha.'' Do europskog državljanstva 'preko reda' moglo se doći u Bugarskoj, na Cipru te na Malti. U međuvremenu bugarska vlada je pokrenula postupak ukidanja programa stjecanja državljanstva ulaganjem, Cipar obrađuje samo zahtjeve podnesene prije studenoga 2020., dok je Malta iz istog programa izbacila građane Rusije i Bjelorusije.

Hrvatsko zakonodavstvo ne poznaje ''zlatne putovnice'', ali stranci mogu dobiti hrvatsko državljanstvo ''ako je to u interesu RH'', stoji u članku 12. Zakona o državljanstvu. Međutim, nije precizirano što se smatra ''interesom RH''. ''Slična odredba postoji u zakonodavstvima brojnih drugih zemalja kao jedan od načina dobivanja državljanstva. No, praksa je da se ono dodjeljuje za različita kulturna i sportska postignuća, kao na primjeru Garija Kasparova", rekao je Ressler.

"Nedvojbeno je da će hrvatska putovnica postati još traženija našim skorim ulaskom u Schengen te ulaskom u bezvizni režim sa SAD-om. Ta činjenica nam daje dodatni razlog za oprez'', dodao je Ressler koji smatra da odredba u Zakonu o državljanstvu nije usporediva sa donedavnim praksama u Bugarskoj te na Malti i Cipru.

U Hrvatskoj je do 2020. godine državljanstvo na osnovi ''interesa RH'' dobilo 786 građana. Rješenje donosi nadležno ministarstvo, ovisno kojom se djelatnošću bavi podnositelj zahtjeva, koje na kraju potpisuje ministar unutarnjih poslova.

Zastupnica liberala Ramona Strugariu kazala je da je u razdoblju između 2011.-2019. godine zlatnu EU putovnicu dobilo više od 132 tisuće ljudi, od čega malo manje od 20 tisuća Rusa. Ukupna ulaganja na temelju kojih je dobiveno državljanstvo iznose oko 24 milijarde eura. Radi se o velikom iznosu, stoga bi EU trebala poduzeti veće napore u borbi protiv pranja novca.

''Sigurnosne provjere nisu dovoljne, treba pregledati u što se taj novac uložio, je li on uistinu uložen u otvaranje novih radnih mjesta i razvoj lokalnog gospodarstva", rekla je Strugariu. Sophia in 't Veld dodala je da nema ništa protiv ulaganja u gospodarstvo. No, tvrdi da EU mora preuzeti veću kontrolu kad se radi o dodjeli EU državljanstva.

''Ne možemo se više osloniti na nacionalne vlade. Što je neka zemlja manja ili slabije razvijena, investicije su joj privlačnije jer čine nezanemariv dio njezinog proračuna. Međutim, je li pošteno da nekolicina članica ugrožava sigurnost cijele Unije?". Zastupnik socijaldemokrata Juan Fernando Lopez Aguilar tvrdi da građanstvo Unije nije roba koja se može staviti na tržište. Pritom se zalaže za dodatne mjere protiv Rusije kao odgovor na invaziju na Ukrajinu.

„Trebamo iskoristiti svu našu moć kako bi okončali moć ruskih oligarha koji su vlasnici vila, dvoraca i imovine vrtoglave vrijednosti.“ Gwendoline Delbos-Corfield iz kluba Zelenih dodaje da vjerni Putinovi saveznici nisu jedini koji su si novcem osigurali EU državljanstvo. ''Trebamo kontrolirati dodjelu europskih putovnica kako više ne bi bile toliko atraktivne. Na primjer, bogati Kinezi ili Arapi mogu kupiti zemlju na Malti i postati Europljani. Umjesto njima, moramo pružiti sigurnost i azil onima kojima je ona doista potrebna.''

Nicolaus Fest iz kluba Identitet i demokracija također smatra je Europski parlament previše selektivan u namjeri ukidanja zlatnih putovnica. ''Što je s afričkim gospodarima rata, kineskim komunistima i arapskim milijarderima koji su kupili te putovnice? Ne slažem se sa isključivanjem samo nekih, ovo je pitanje je individualne odgovornosti.''

Zabranom izdavanja zlatnih putovnica europarlamentarci žele zaustaviti pranje novca. Isto žele postići Direktivom za sprečavanje pranja novca koja je još u početnoj fazi. Karlo Ressler, kao izvjestitelj EPP-a naveo je primjer iz zemalja na jugoistoku Europe.

''Nedavno sam bio u Tirani gdje sam saznao da se tamo trenutno gradi 30 tisuća novih stanova. Skoro kao u Kini niču novi kvartovi, niču nove zgrade. Dobar dio takvih investicija dolazi sa ilegalnih tržišta, od nezakonitih aktivnosti i od organiziranih kriminalnih grupa, koja se potom pokušavaju oprati kroz nekretnine'', kazao je Ressler.