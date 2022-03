Direktor Huaweija: Europa mora ubrzati razvoj 5G-a, želi li zadržati svoj položaj u svijetu

Protekle dvije pandemijske godine u mnogim su zemljama diljem svijeta drastično ubrzale digitalizaciju i pokrenule brojne digitalnu transformaciju, koja možda i ne bi tako brzo krenula da nismo na to bili primorani. To je dovelo do toga da se procjenjuje kako će ove godine više od 50 posto globalnog BDP-a doći od digitalne ekonomije, istaknuo je Li Peng, Huaweijev predsjednik za Europu. Govoreći na Huaweijevom samitu o digitalnoj transformaciji na Mobile World Congressu u Barceloni istaknuo je kako je digitalna transformacija put koji ne prestaje, a pomaže i izgraditi zeleniji svijet.

Upravo je to smanjenje emisija i zelenija tehnologija bila jedna od ključnih tema samita na kojem su istaknuli kako njihova 5G rješenja već pomažu poljoprivrednicima u Švicarskoj kako bi do 20 puta brže pregledali zemlju, ali i za 90 posto smanjili korištenje herbicida.

O globalnim planovima Huaweija, utjecaju rata i pandemije na razvoj 5G-a te o digitalnom jazu Europe i razvoju u regiji razgovarali smo u Barceloni s Huaweijevim direktorom za CEE&Nordics regiju, Kennethom Fredriksenom.

Nakon pandemije, problema s opskrbnim lancima, krizom, sada imamo i ratnu situaciju. Kako je to sve utjecalo na vaše uvođenje 5G rješenja diljem svijeta?

- Imamo poslovne sustave koji su dizajnirani da se nose s raznim situacijama, prirodnim katastrofama, stvarima poput pandemije i političkim ograničenjima koja utječu na opskrbne lance. Zato uvijek imamo višestruke izvore kritičnih komponenti, višestruke geografske lokacije za proizvodnju ključnih komponenti i brojne logističke centre kako bi osigurali da u slučaju geografskih ograničenja možemo nastaviti s opskrbom - rekao je Fredriksen i dodao da su razni procesi bili pogođeni u pandemiji, poput oslanjanja na brodove, umjesto na avione.

- Cijeli svijet je bio pogođen u zadnje dvije godine, ali naša industrija je pokazala svoju važnost još i više u pandemiji. Promet je rastao jer su ljudi bili doma, digitalizacija se dramatično ubrzala u zadnje dvije godine. U zapadnom svijetu, Aziji, sigurno je u pandemiji napravljen napredak od 10 godina - rekao je.

Naglasio je kako uvijek pokušavaju biti u bliskom kontaktu s korisnicima, kako bi bili sigurni da razumiju potrebe i da na vrijeme mogu odgovoriti, jer bez pravovremene opskrbe i krajnji kupci će biti pogođeni. Mogućnost da ostvarimo isporuke, bez obzira na eksterne razloge je jedan od naših temeljnih fokusa, naglašava i kaže da su se dobro pripremili za izazove koje su riješili.

Rekli ste da je napravljen napredak u digitalizaciji od 10 godina, a je li i takav napredak bio i sa tehnološke strane?

- Ključni pokretač je bilo to što su ljudi morali iskoračiti iz vlastite zone komfora, kako bi mogli nastaviti raditi i živjeti. Ako se nisi digitalizirao, nisi mogao obaviti posao ili druge stvari, ljudi su bili gurnuti i mislim da je to u mnogočemu najbolji način da se i sam poboljšaš, a mislim da je to bio i slučaj ovdje. Ljudi i tvrtke su se morali digitalizirati, s čime su čekali ili odugovlačili. Promjena je normalno bolna, ali pandemija je pokazala, kad je potrebno, možemo se jako brzo promijeniti i prilagoditi kao ljudi, tvrtke i poduzeća. Tvrtke koje su imale najbolju povezivost prije pandemije, bile su one koje su mogle te izazove i savladati najbrže. Mnoge zemlje s jako naprednim povezivosti su mogle održati dnevno poslovanje, škole na puno boljoj razini od onih koje nisu imale te platforme postavljene. Nismo to ubrzanje digitalizacije vidjeli zbog nekog ključnog tehnološkog napretka, već jer su ljudi, tvrtke i države počeli puno brže koristiti potencijal tehnologije. Što su neki imali naprednije tehnologije dostupne prije pandemije, mogli su i više toga iskoristiti, a onda smo i vidjeli da se neke zemlje tehnologijom bore protiv pandemije.

Na pitanje o razvoju tih transformativnih projekata i mogućnosti da bi se produbio tehnološki jaz, Fredriksen kaže da u Kini mnogi mogu koristiti prednosti 5G-a jer im je toliko dostupan te ističe da imaju više od milijun baznih postaja na 5G.

-Kad imate povezivost ili najnovije tehnologije, može doći do inovacija. Inovacija se ne može dogoditi na starim tehnologijama- naglasio je.

Ističe da u Europi lansiranje 5G-a nije u tolikom zamahu i tvrtke i industrije nemaju sve alate i tehnologije za inoviranje. Kaže da se kao glavna primjena 5G-a u Europi u ranim danima vidi u fiksnom bežičnom pristupu koji je lako implementirati, no naglašava da oni u Mađarskoj rade željeznički kontejnerski terminal na 5G-u, u Švicarskoj rade na razvoju pametne poljoprivrede potpomognute 5G-om. Napominje da su politički razlozi, dodjele 5G spektra i drugi problemi utjecali na europski zaostatak, te poručuje kako će Europa morati razmišljati drugačije u smislu ubrzanja i razmišljati kako da ekosustav razvija platforme, a ne se samo oslanjati na operatere.

-Ako se Europa ne sabere i ne surađuje u široj mjeri i shvati važnost kreiranja platforma povezivosti, postoji rizik da će se digitalni jaz povećati. Zemlje koje će ugrabiti nove poslovne prilike mogle bi doći u položaj da ih je teško pobijediti. Europa se mora ubrzati, ako želi zadržati položaj u digitalnom svijetu koji su imali dosad - poručio je.

Koji su za vas najveći izazovi u Europi, s obzirom na pristup pojedinim zemljama, u odnosu na ostatak svijeta i kako se snalazite tu u svjetlu rasprava oko sigurnosti vaše opreme?

-To je vrlo dobro pitanje i opservacija jer Europa zbog svoje fragmentirane strukture ima brojne izazove, posebno kad ulazimo u sljedeću fazu digitalizacije, jer skaliranje, suradnja i koordinacija su važni. Europa, kao tržište, ima nedostatak u kojem se 30-ak država mora koordinirati, u odnosu na Kinu ili SAD koji su jedno tržište. Lako mogu donijeti regulative koje se primijene na cijelo tržište i lako mogu koordinirati resurse i gradnju ekosustava. Standardizacija je uvijek pogodovala našoj industriji i radu unutar kolektivnog okvira. Europa mora razmišljati na taj način, kad se radi o digitalizaciji i digitalnoj strategiji. Moraju olakšati suradnju i uskladiti tehnički plan razvoja, jer ako je pola Europe na 3G/4G, a druga polovica na 5G, nisu usklađeni. Važno je uskladiti se, dodjele spektra bi trebale biti češće, trebali bi imati jedinstven sigurnosni okvir. 5G Toolbox je pokušao to urediti, ali su mnoge zemlje kasnije imale svoje tumačenje toga. Pokušali smo s GSMA donijeti sigurnosne okvire koji bi trebali pomoći zemljama, jer se radi o mogućnostima i sposobnostima. Našoj industriji nedostaje talenata i stručnosti, a za male europske zemlje ti su izazovi još veći, u odnosu na Kinu i SAD gdje su velika tržišta i velik bazen talenata, lakše je razvijati sigurnosne regulative. Europa to treba raditi na konsolidiranim temeljima. Transparentno i jasno područje rada pomoći će industriji jer će svi znati u kakvim okvirima rade. Za nas je izazovno u tome se kretati, jer su mnogi različiti pristupi koji zahtijevaju zasebni pristup. Bilo bi lakše napredovati i pomoći korisnicima da je sve unificirano.

Kad govorimo o vašoj opremi, koliko je ona raširena. Naime, mnogima su pojam 5G-a bazne stanice, no koje su tu nove i buduće primjene ove tehnologije.

-Za korisnike će to u velikoj mjeri biti fokusirano na različite vrste video usluga… za njih će to biti glavni pokretač podatkovne potrošnje. Za tvrtke, imate različite primjene, tu su aplikacije koje ovise o latenciji, poput pametnih tvornica, podrške autonomnoj vožnji, gdje je vrijeme odziva ključno. Ali i potreba za većom pokrivenosti, gdje se mogu razlikovati usluge ovisno o potrebama, mreža se može alocirati ovisno o uslugama i korisnicima. Puno je potencijala i vidimo to, kad se omogući povezivost i tehnologija, razvijaju se i inovacije.

Na pitanje o onim rješenjima koja će imati transformativni učinak, Fredriksen ističe kako će sljedeći korak digitalizacije biti inteligentno društvo. Interakcija između strojeva i ljudi bit će sve manje primjetna, kaže i dodaje da ćemo imati okruženje sa senzorima i povezanim uređajima koji olakšavaju život.

-Tehnologija će imati velik učinak u zaštiti okoliša. Industrija je odgovorna za 2 posto emisija CO2, ali ima potencijal da smanji za 20 posto štetne emisije u drugim sektorima tako što ćemo digitalizirati razne dijelove tehnoloških sustava. Tehnologija je odgovor na mnoge izazove održivosti koje imamo i u tom smislu, utječe na nas da stvara bolji život, kreiranjem više zabave, tvrtkama da budu učinkovitije i stvara nove prilike te pomaže okolišu da budemo manje štetni ili da smanjimo emisije - rekao je.

- U sljedećih 10 godina predviđamo da će 87 posto prihoda doći iz oblaka, to znači da morate biti digitalna kompanija, kompanija bazirana u cloudu ako želite u osnovi preživjeti u budućnosti. Interakcija između oblaka i fizičkog svijeta postat će istinska povezivost. Što je inteligentnija ta interakcija to ćete lakše kreirati učinkovitost, ali i monetizirati različite stvari. AI će biti ugrađen u mnoge funkcije i pomoći će kompanijama da budu učinkovitije i kreiraju bolje proizvode, ima mnoge prednosti. Kad pogledate pametnu proizvodnju, možete eliminirati greške jer je sve potpuno autonomno i radi 24/7 - rekao je.

Kad govorimo o našem okruženju, kako komentirate razvoj 5G-a. Što čeka zemlje oko Hrvatske u regiji?

- Mislim da je ovo velika prilika za zemlje koje možda nisu bile najnaprednije dosad u digitalizaciji i tehnologiji, jer razvoj je toliko brz. Ako ugrabite prilike dovoljno rano, možete puno toga nadoknaditi i popraviti položaj zemlje i konkurentnosti i to prilično dramatično. Već vidimo kako zemlje koriste taj tehnološki skok da poprave svoj položaj, trebalo bi se fokusirati na investicije u povezivost, izgradnju infrastrukture što je brže moguće, bežične i fiksne, jer trebate obje tehnologije. Ne možete se oslanjati samo na mobilnu komunikaciju, potrebna je i dobra optička mreža koja će podržati 5G veze. Mislim da vidimo u ovoj regiji da se zemlje kreću brže nego u prošloj tehnološkoj promjeni, ali to je prilika i ako ste svjesni te prilike trebate je ugrabit kao način da poboljšate konkurentnost - kaže Fredriksen.

Američka entity lista snažno je utjecala na vas. Jeste li se i vi potpuno transformirali pod tim utjecajem i očekujete li ovdje promjene?

-Činjenica da smo uspjeli održati svoje poslovanje, pokazuje da smo imali dobar poslovni plan, ubrzali smo ulaganja da bi održali poslovanje. Bez obzira na političku situaciju, svaka kompanija mora razmišljati na taj način, s obzirom na način kako svijet danas izgleda. Uvijek smo se fokusirali na to da korisnicima isporučimo što smo obećali i što trebaju. Nikad nismo rekli da s nekim ne želimo raditi. Uvijek smo cijenili partnerstva i suradnju i htjeli bi da se to nastavi, mislimo da je nesretno da sva ta politika ograničava napredak svijeta kakav bi trebao biti. Nismo samo mi ti koji patimo od ovih ograničenja, naši američki dobavljači također trpe, inovacija je najbrža ako surađujemo i trošimo energiju u istom smjeru - kaže Fredriksen.

Govoreći o App Galleryju, kao vlastitoj trgovini aplikacija, kaže da to nije samo posljedica entity liste, već i zato jer vjeruju da svijet treba više konkurencije u tim platformama i da Europa ovdje treba snažniji položaj i platforma koja daje bolju distribuciju moći.

-Platforme su sada iznimno moćne, naš App Gallery je fokusiran na to da pružatelji aplikacija imaju kontrolu nad podacima i to mogu monetizirati. Mi pružamo ovu platformu i kao alternativu za europske aplikacije kako bi i one mogle rasti. Male tvrtke ne bi trebale ovisiti o tome je li im slobodan pristup na platformu i tu treba konkurentnosti. Nije samo u našem interesu da App Gallery uspije, već i u interesu svih pružatelja malih aplikacija i zato ćemo tu investirati. HMS je naš operacijski sustav koji se gradi za budućnost i trebao bi pružati isto korisničko iskustvo bez obzira jeste li u autu, na televizoru, telefonu. Tradicionalni sustavi su bili fokusirani oko telefona, a sada idemo u inteligentni svijet gdje je neprimjetno iskustvo bitno i zato vjerujemo da Harmony OS i HMS imaju bitnu ulogu. I to smo htjeli pokazati i ovdje na sajmu kako naš ekosustav može koristiti svima, pružateljima aplikacija, korisnicima i nama omogućiti da i dalje isporučujemo vrhunske proizvode - zaključio je Fredriksen.