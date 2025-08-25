Europi prijeti nestabilna fronta: Poplave, orkanski vjetrovi i oluje. Evo što čeka Hrvatsku

Uragan Erin bio je jedan od najvećih uragana ikada zabilježenih u Atlantskom oceanu. U jednom je trenutku bio i kategorije 5 s udarima vjetra i do 260 km/h. Duž američke obale radio je probleme, a s posljedicama će se ovog tjedna susresti i Europa, piše Severe Weather.

Zapadnu Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku idućih će dana zahvatiti nestabilni vremenski uvjeti, a sve zbog ostataka uragana Erina. Toplo i ugodno vrijeme bit će kratkog vijeka, već u utorak jaka će kiša zahvatiti Veliku Britaniju.

Sredinom tjedna nevrijeme će stići do obale Francuske i Španjolske. Satelitske snimke otkrile su veliku ciklonsku strukturu, očekuju se udari vjetra na snazi uragana.

Na nestabilno vrijeme dodatno će utjecati i neuobičajeno visoka razina temperature mora. To je preduvjet za nastanak snažnih nevremena, poplava i grmljavinskih oluja. Do četvrtka i petka očekuje se da će Erinov sustav, oslabljen ali i dalje vrlo prostran, pogoditi Francusku, Njemačku, sjever Italije te područje Alpa.

Što se Hrvatske tiče, prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić za HRT je otkrio što nas čeka u idućim danima.

- U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, ujutro lokalno može biti i magle. Više oblaka u srijedu, većinom u zapadnim krajevima, pri čemu rijetko može pasti i vrlo malo kiše. Vjetar u utorak uglavnom slab, a zatim umjeren jugozapadni i južni. Temperatura u postupnom porastu, osobito dnevna.



- Na Jadranu većinom suho uz podosta sunčanih sati te vrlo toplo. Osobito u srijedu ponegdje oblačnije, na sjeveru i uz mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a u srijedu će na sjeveru zapuhati jugo i potom se proširiti na Dalmaciju - rekao je.

Kako piše portal IstraMet, na prijelazu u rujan očekuju nas kiše..