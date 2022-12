Eurozona i Schengen donose benefite. Zemlje koje imaju euro, bolje podnose inflaciju

Ulazak u eurozonu i Schengen dobre su vijesti ne samo za hrvatske građane, već i za poslovnu zajednicu, rekao je izvršni potpredsjednik Europske komisije za gospodarstvo Valdis Dombrovskis na brifingu s hrvatskim novinarima. Ponovio je kako to donosi brojne benefite.

- Ulaskom u eurozonu posuđivanje novca postaje jeftinije, cijene na razini Europske unije postaju transparentnije, a to je važno za vaš turistički sektor, a osim toga euro je druga najvažnija valuta na svijetu što znači da će vaša zemlja biti zaštićena od fiskalnih šokova – rekao je.

Dombrovskis je stava da ne postoji opasnost od produbljivanja inflacije zbog uvođenja eura. Cijene, kaže, ne bi trebale pretjerano rasti, a očekuje rast do 1,3 postotnih bodova.

- Zemlje čija je valuta euro, bolje podnose inflaciju – ustvrdio je Dombrovskis.

Izvršni potpredsjednik EK kaže kako će prema njihovim sadašnjim predviđanjima se u idućoj godini osjetiti blagi gospodarski zastoj, no do recesije ne bi ipak trebalo doći. Očekuje i rast hrvatskog gospodarstva za jedan posto. Dombrovskis je naveo i kako je u cijeloj EU zabilježena 15 posto manja potrošnja energenata u odnosu na treći kvartal lani, ali napominje da će cijela EU do iduće godine, odnosno zime morati naći druge dobavljače.

Najčitaniji članci