Na Rabu pušta plin: Evakuirali 75 ljudi i zatvorili dio grada...

U ponedjeljak u 17 sati zaprimljena je dojava da se u Plovanovoj ulici u gradu Rabu, osjeća miris plina. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, policija, djelatnici komunalnog poduzeća, protupožarni inspektor i komunalni redar.

Zatvoreni su restorani u navedenoj ulici i osigurano je mjesto događaja (zona sigurnosti 100 metara).

Mjerni instrumenti ukazivali su na visoku koncentraciju plina (i do 100%) i ugljičnog-monoksida. Utvrđeno je da je izvor podzemni spremnik plina jednog od hotela.

Radi se o plinu propan-butan.

Foto: čitatelj24sata

U utorak se vratili u domove pa ih opet evakuirali

Predsjednik stožera civilne zaštite Grada Raba u dogovoru sa doktoricom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ispostava Rab, gradonačelnikom grada Raba te ostalim predstavnicima nadležnih službi odlučili su da se u 23,10 sati privremeno presele stanari iz Ulice Biskupske drage, Ulica Dinka Dokule i Plovanove ulice.

Tijekom noći, zbog sigurnosnih razloga, bile su zatvorene i ceste oko hotela. U jutarnjim satima utorka ponovno su mjerili plin na mjestima koja su pokazivala prisutnost propan-butana i ugljičnog monoksida. Očitanja su bila u granicama dozvoljenog.

U 06:20 sati ulice Biskupova draga, Plovanova i Dinka Dokule su otvorene, a stanovnici su se počeli vraćati u svoje domove. U 09:57 pak, ponovno je izmjerena veća koncentracija plina.

Predsjednik stožera civilne zaštite Grada Raba u dogovoru sa gradonačelnikom grada Raba te ostalim predstavnicima nadležnih službi odlučili su da se iz preventivnih i sigurnosnih razloga ponovno privremeno izmjeste stanari dijelova ulica:

Ulica Biskupska Draga, Ulica Dinka Dokule, Plovanove ulice kao i gosti hotela, ukupno 75 ljudi.

Foto: čitatelj24sata

Podzemni spremnik plina hotela za kojeg se sumnja da iz njega curi plin, zatvoren je, te će tijekom današnjeg dana biti ispražnjen od strane tvrtke koja ga i puni.

- Do istjecanja plina došlo je prilikom punjenja jednog od objekta, a naknadno će se utvrditi da li je uzrok tome greška u cjevodovu. Zadnja kontrolna mjerenja u 21 sat pokazala su nižu kocentracoju na većini lokacija, osim dvije u kojema je razina još uvijek iznad igranice dozvoljene koncentracije. Radi se o užem području starog grada - Kaldancu, tj. uličice dužine 100 metara. Dvoje stanovnika iz te ulice noć će provesti kod rodbine dok su gosti obližnjeg hotela, nažalost, premješteni u drugi hotel. Rano ujutro imat ćemo najnovija mjerenja te ponovni sastanak Stožera Civilne zaštite na kojem ćemo odlučiti o daljnjim koracima, no nadamo se da će se čitavo područje do jutra provjetriti. Iz predostrožnosti, kretanje tim dijelom tijekom noći tim biti će ograničeno. Sigurnosne ekipe, zajedno s policijom dežurat će cijelu noć - doznajemo od načelnika Stožera civilne zaštite Denisa Deželjina.

Tema: Hrvatska