Evakuirali zgrade usred Manile nakon potresa od 6,3 Richtera

Jak potres magnitude 6,3 Richtera pogodio je središnji dio Filipina u ponedjeljak, a od njegove siline zatresle su se i zgrade u centru Manile.

Potres je izazvao i evakuacije zgrada, prenosi Daily Mail.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in Luzon, Philippines 40 min ago pic.twitter.com/bDYN717G2C