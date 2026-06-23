Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite vukovarsko-srijemske policije
Evakuirani sudovi u Vinkovcima i Karlovcu zbog dojave o bombi
Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je u utorak dojavu o eksplozivnoj napravi u Općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave.
Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeni napustili svoje prostorije.
Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite vukovarsko-srijemske policije.
Evakuiran sud i u Karlovcu
Evakuiran je i Županijski sud u Karlovcu evakuiran nakon anonimne dojave o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi.
Policijska uprava karlovačka dojavu je zaprimila u 7.35 sati, nakon čega su na teren upućeni policijski službenici i pripadnici protueksplozijske zaštite.
U tijeku je provjera istinitosti dojave i poduzimanje drugih mjera iz nadležnosti policije.
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