Prokomentirao je i navode o lo\u0161oj poslijeratnoj obnovi ku\u0107a.

- Nikad mi se nitko nije \u017ealio na obnovu ku\u0107a i koliko ja znam, ima samo par ku\u0107a, a ne toliko koliko se pri\u010da. Kada smo dobili te ku\u0107e nakon obnove tada smo s veseljem do\u010dekali povratak, ali sada kada vidimo kakva je situacija kada se dogodi potres, tada moramo izvu\u0107i iskustvo da ovdje vi\u0161e ne \u017eelimo temelje koji nisu od armiranog betona. Sad je jedinstvena prilika da napravimo dobar posao ispo\u010detka i izgradimo grad kojem niti jedan potres ne mo\u017ee ni\u0161ta. Ne \u017eelim sada govoriti o vremenu koje je bilo prije, ali moramo iz toga izvu\u0107i pouku - rekao je.

Gradona\u010delnik Petrinje osvrnuo se i na\u00a0svoj sino\u0107nji prekr\u0161aj, kada je unato\u010d policijskoj zabrani autom oti\u0161ao u centar Petrinje.

- U situaciji kada se dogodio potres, moja je ku\u0107a u ulici Ivane Brli\u0107 Ma\u017eurani\u0107, u centru grada, i \u017eena je bila tamo. U trenutku potresa morao sam pojuriti do nje. Mo\u017eete pogledati na autu da nema ogrebotina, nisam primijetio da sam sru\u0161io ogradu. Ja znam da sam pogrije\u0161io. \u0160to biste vi napravili da je vama \u017eeni na glavu pao jedan grija\u010di ure\u0111aj na glavu i ozlijedio ju? Sino\u0107 se javila u panici i jednostavno sam morao do\u0107i do supruge i do\u0161ao sam na na\u010din koji nije propisan - rekao je.

- Ispri\u010davam se svima onima kojima sam u ovih zadnjih 10 dana napravio ili rekao krivu rije\u010d. Ovo sino\u0107 je bilo prestra\u0161no, to je bio jedan \u0161ok u kojem sam ja rekao da moramo zatvoriti grad. Rekao sam \u017eeni da mi moramo iz te ku\u0107e van, kad me pitala gdje \u0107emo, rekao sam joj da ode na more, ja moram ostati ovdje - objasnio je Dumbovi\u0107.