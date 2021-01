Kako su radili? Firme otvarali, skladišta otvarali, skupljali materijale, slabe materijale ugrađivali, ljude nisu plaćali, rekao nam je Niko Tadić koji je kao "bauštelac" radio na poslijeratnoj obnovi kuća na području sisačko-moslavačke županije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisu mi isplatili 800 njemačkih maraka, to je sad 400 eura - kaže Niko pa dodaje da se armature slabo stavljalo u kuće.

- Stavi se armatura pa se izvlači. Recimo šipki treba staviti šest u stup, oni stave četiri, ako treba biti vilica na 15 ili 20 cm stave ju na 30-40 centimetara. Ako su betonski blokovi, dolje se ni ne očisti, salije se beton - priča.

Otkriva da njega nitko nije nadzirao.

- Mene nitko nije nadzirao. Nisam vidio da je netko dolazio u inspekciju dok sam radio - kaže radnik.

Ne želi otkriti ime firme za koju je radio kako ne bi imao problema.

- Ja sam radio kod jednog, njegov sin je bio policajac. Rekao mi je: 'Što ti hoćeš, moj je sin policajac?' Radio sam kratko pa otišao u Zagreb. Tamo je sve bilo drugačije. Radili smo jedno 5-6 kuća u Peckom, Graberju, Brestu. Gazde nisu dale blizu papirima - kaže Niko pa dodaje da je došao iz Bosne kao izbjeglica bez novca te nije mogao odbijati poslove i morao je raditi kako gazda traži.

Radio je zidariju i tesariju. Što se tiče korištenih materijala, i oni su, priznaje Niko, bili loši.

- Na miješalicu baci lopatu cementa ili možda dvije, tri lopate vapna i to je to. Sutradan možeš pisati po njemu - odmahuje rukom Niko.

Tvrtka ANDRAŠEK d.o.o iz Petrinje, koju neki spominju kao izvođača radova tijekom obnove na nekim kućama koje su se srušile, više ne postoji. Brisana je 2008. godine, no i dalje posluje građevinski obrt Andrašek čiji je vlasnik Franjo Andrašek. Vezano uz poslovanje tog obrta sklopljena je predstečajna nagodba u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna.

Tvrtka Andrašek d.o.o. u Petrinji je prvo bila prijavljena na adresi Matije Gupca 43, kao i tvrtka kćer sličnog imena koja je kasnije osnovana, a adresa sjedišta kasnije joj je promijenjena u Zagrebačka bb u Petrinji.

Kao osnivači/članovi društva u sudskom registru navedeni su:

- Jolanka Andrašek - jedini osnivač do 1997., Ivica Pendelić, Franjo Andrašek i Josip Dolenec.

- Direktori: Jolanka Andrašek do 1997., Franjo Andrašek do 2002., Ivica Pendelić, član uprave do 2003., Hamdija Malić iz Zagreba, direktor do 2003. te Josip Dolenec iz Nove Drenčine. (ne piše kad je prestao biti član društva).

Godine 1995. je temeljni kapital s 20.000 kuna povećan na 21.500 kuna. Tvrtka je osnovana 1990.. Trgovački sud u Sisku otvara stečajni postupak nad tvrtkom 2006., a postupak je obustavljen 2008. godine kad je tvrtka brisana iz registra. Financijskih izvješća za brisane tvrtke u sudskom registru nema.

Tvrtka ANDRAŠEK GRAĐENJE za graditeljstvo, Petrinja, Matije Gupca 43 je brisana 2012. godine. Prema povijesnom izvatku iz sudskog registra osnivači/članovi društva je tvrtka Andrašek iz Petrinje, Matije Gupca 43.

Direktori su bili Radivoj Petrak iz Siska - član uprave do 2002., Ivica Pendelić iz Ivanić Grada, član uprave do 2003. te Josip Dolenec iz Nove Drenčine.

Obojica su povezani i s tvrtkom ANDRAŠEK na drugoj adresi u Petrinji pa je tako Pendelić bio direktor Andrašeka od 2002. do 2003. godine, u isto vrijeme kad je bio direktor i Andrašek građenja. Josip Dolenec je bio direktor Andrašek građenja od 2003. do 2012. dok je upisan kao jedini osnivač Andrašeka od 2003. do 2012. godine.