Ujutro sunčano, a onda velika promjena vremena: Evo kakvo će biti vrijeme za Praznik rada

Zadnjih dana u Hrvatskoj se moglo uživati u iznadprosječno visokim temperaturama i sunčanom vremenu. Vrijeme je bilo idealno za nekakav piknik ili roštilj u parku, druženje na otvorenom... Sve one stvari koje mnoge asociraju na Praznik rada. Ali, nažalost po brojne ljubitelje roštilja, za Praznik rada nam stiže promjena vremena. Srećom, u većini Hrvatske u drugom dijelu dana, pa će se imati vremena i za druženje...

POGLEDAJTE VIDEO: Na splitskim Firulama ljetna atmosfera

Pokretanje videa... 01:12 Sunčani dan na plaži Firule | Video: 24sata/pixsell

- Tijekom Praznika rada u istočnoj Hrvatskoj porast naoblake, a kasno poslijepodne i navečer mjestimice pljuskovi i grmljavine, koji mogu biti i izraženiji, osobito u zapadnoj Slavoniji. A u istočnoj će još biti i vjetrovito uz umjeren do jak jugoistočni vjetar. I pritom podjednako iznadprosječno toplo kao u utorak. I u središnjoj Hrvatskoj prvosvibanjske proslave proteći će uglavnom bez oborine jer će mjestimične kiše, pa i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom vjerojatno biti tek kasno poslijepodne i potkraj dana. No već prijepodne doći će do umjerenog naoblačenja i danju će biti manje toplo nego u utorak - oko 23 °C. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, uz pljuskove jači - javlja u svojoj prognozi HRT.

Odmah se nastavlja:

- Na zapadu zemlje umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana povremeno kiša, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, izraženijih uglavnom navečer i u noći, posebice na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno i jako jugo, pogotovo na otvorenom uz valovito more, a u Gorskoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni vjetar. Dnevna temperatura osjetno niža nego prošlih dana. Jugo koje će jačati na jako s olujnim udarima, moglo bi mnogima kvariti promjenjivo oblačan Praznik rada i u Dalmaciji, kao i poslijepodnevna mjestimična kiša, lokalno i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom, pogotovo navečer. Također manje toplo nego u utorak - danju većinom od 22 do 24 °C. I na krajnjem jugu Hrvatske bit će nestabilnije, uz pljuskove osobito prema kraju dana, a prijepodne još uglavnom suho uz porast naoblake. Puhat će umjereno, prema večeri jako jugo uz porast valovitosti mora. Najviša temperatura zraka oko 23 °C - javlja HRT.

A evo kakvo vrijeme prognoziraju iz DHMZ-a za srijedu, 1. svibnja:

- Oblačnije, nestabilno, na Jadranu i razmjerno vjetrovito. Od sredine dana mjestimice kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren istočni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C, ponajprije na istoku moguće i malo toplije.

Foto: DHMZ

Za srijedu je za cijelu Hrvatsku na snazi meteoalarm. U riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog udara vjetra i grmljavinskih nevremena. Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Što se tiče obalne Hrvatske, sve regije su u žutom zbog vjetra. U pojedinim dijelovima Dalmacije očekuje se udari i do 85 km/h...

Foto: DHMZ

Kiša i nestabilno vrijeme, ponegdje s grmljavinom, očekuje se na kopnu do kraja tjedna. I za Jadran su najavljene oborine, stiže i pad temperature, javlja HRT.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata