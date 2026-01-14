Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati

Zaposleni mladi ljudi i ove godine mogu očekivati značajan povrat poreza za 2025. godinu. Oni do 25 godina dobit će puni iznos uplaćenog poreza, a mladi do 30 godina polovicu.

Kako piše Srednja.hr, na povrat poreza za mlade prošle je godine ostvarilo 230.000 ljudi, a očekuje se da će slična brojka biti i ove godine.

– Očekuje se da će povrati poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2025. godinu pratiti dinamiku prethodne godine sa početkom izvršavanja u svibnju - navode iz Porezne.

Prema podacima iz Porezne, pravo na 50 posto poreza imaju oni koji su rođeni 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. S druge strane, povrat od 100 posto dobit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. i mlađi.

Okvirni iznos povrata poreza možete izračunati ovdje.

Kako ga izračunati?

Prvo odaberete godinu za koju želite izračunati iznos povrata poreza, zatim podatke dobi osobe za izračun. Nakon toga unosite podatke o svojim primicima kroz proteklu godinu. Traže se isplaćeni bruto primici, uplaćeni doprinosi, godišnji osobni odbitak, uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te godišnja stopa prireza.

I dok godišnju stopu prireza odabirete u padajućem izborniku prema mjestu stanovanja, sve ostale podatke o primicima i doprinosima možete pronaći u sustavu e-Građani. Nakon prijave u sustav e-Građani pomoću vjerodajnice koju inače koristite, npr. onu svoje banke, do podataka za kalkulator dolazite prateći sljedeće korake:

1. korak: Nakon prijave u sustav, odaberite uslugu ePorezna, a zatim na portalu Porezna odabirete crvenu ikonu i opciju ‘Ulaz’. Potom u lijevom stupcu možete vidjeti svoj profil.

2. korak: Tu je potrebno odabrati opciju ‘Moj JOPPD’, a nakon toga kliknuti na karticu ‘Uvid u IP1/IP2’.

3. korak: Odabrana godina mora biti 2025., a zatim kliknite na opciju ‘Prikaži’.

4. korak: Otvara vam se novi zaslon s popisom podnositelja na kojemu je potrebno odabrati ‘Zbrojni pregled’. Tu će vam se prikazati dvije tablice, a vi u kalkulator na stranicama Porezne uprave unosite podatke iz posljednjeg retka donje, koja se odnosi na isplaćene primitke.

5. dodatna napomena: Treći stupac tablice vašeg obrasca koji se naziva ‘Iznos primitka’ podatak je koji u kalkulator unosite pod opciju ‘Isplaćeni bruto primici’.