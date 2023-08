Evo kada nas udara vodeni val iz Slovenije. Iz Hrvatskih voda kažu: 'Vrlo ozbiljna je situacija'

Zbog obilnih kiša i nevremena u susjednoj Sloveniji i Austriji iz Hrvatskih voda upozoravaju kako vodeni val prijeti i Hrvatskoj.

- Cijela Slovenija pliva, očekujemo i javili su nam kolege iz Slovenije da će doći do vodenog vala večeras odnosno tijekom ove noći. Vršni protok rijeke Save na razni je 3300 do 3500 kubika u sekundi. To su vrlo ozbiljni protoci i vrlo visoki vodostaji, slično kao što je bilo 2010. godine kada su na dva mjesta pukli nasipi nizvodno od Zagreba. U međuvremenu su ta kritična mjesta nadvišena za više od pola metra, ojačana su i nadamo se da će u ovom vodnom valu ipak proći bez većih ekscesa - govori nam Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda.

Za potrebe snižavanja vodostaja nizvodno od Grada Zagreba, odnosno do Siska dio savskih voda preliti će se u oteretni kanal Sava-Odra na preljevu Jankomir i dalje u retenciju Odransko polje.

Početak prelijevanja očekuje se danas u popodnevnim satima

Početak prelijevanja, kaže Novosel, očekuje se danas u popodnevnim satima, a u suradnji s policijom biti će potrebno zatvoriti sve cestovne prijelaze, koji vode preko oteretnog kanala Sava-Odra.

- Velika količina oborina pala je u Austriji i Sloveniji i na slijevu Mure i Drave tako da i tamo očekujemo vrlo visoke vodostaje. Vrlo ozbiljna je situacija, ali nadam se da ćemo proć puno bolje od susjeda. U ovom trenutku najugroženija su mjesta su uz rijeku Savu, počet će se prelijevati voda na a preljevu Jankomir i dio savskih voda sasvim neposredno prije grada Zagreba. Osim uz Savu situacija je ozbiljna i uz Muru i Dravu - rekao je Novosel.

Ističe kako poduzimaju sve preventivne i nužne mjere u slučaju da dođe do poplava, a sve ovisi o tome koliko će kiše pasti danas i sutra tijekom dana.

- U slučaju da dođe do poplava nadvisujemo kritična mjesta. Već od prekjučer smo to počeli raditi dok smo imali prognozu za rijeku Kupu da će biti nešto viša. Sad je tamo situacija povoljnija, ali sve ovisi o tome koliko će pasti kiše tijekom sutrašnjeg dana - zaključuje Novosel.

Apel Civilne zaštite

Zbog najavljenog nevremena i obilnih kišnih oborina koje će prema prognozama DHMZ-a zahvatiti veći dio teritorija Republike Hrvatske od 04. do 06. kolovoza, sve operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite stavljeni su u visoku pripravnost.

U cilju smanjenja rizika od poplava, Ravnateljstvo civilne zaštite u dogovoru s čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, stožerima civilne zaštite, žurnim službama i operativnim snagama poduzima sve potrebne preventivne mjere kako bi se zaštitili građani i imovina te pravovremeno reagiralo u slučaju izlijevanja rijeka ili poplava na područjima s visokim rizikom.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, obilna akumulirana oborina i oborina koja se još očekuje na području uzvodnih susjednih država (Slovenije i Austrije) uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save. Te rijeke bi tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana mogle doseći iznimno visoke vodostaje i protoke. S obzirom na to da iz susjedne Slovenije Savom dolazi povećani protok, postoji mogućnost otvaranja ustave Prevlaka, kako bi se višak vode preusmjerio kroz Lonjsko polje i rasteretila Sava. Prema upozorenju Glavnog centra obrane od poplava i hidrološkim prognozama visine vodostaja rijeke Save aktivirat će se Oteretni kanal Sava-Odra u popodnevnim satima. U tijeku su pripreme za zatvaranje cestovnih prijelaza.

Također, prognoza obilnih oborina tijekom dana na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske, a kasno popodne i u noći na području srednjeg i južnog Jadrana može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Pozivaju se građani na područjima sklonima poplavama da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere. U županijskim centrima 112 očekuje se veliki broj poziva građana stoga apeliramo da zovu broj 112 samo u hitnim situacijama kako bi se pomoć najprije pružila onima koji su najugroženiji s obzirom na to da je primarni zadatak prvenstveno spašavanje ljudskih života, a tek onda imovine.

Opasno stanje u Varaždinskoj županiji

Vodeni val se kreće prema Hrvatskoj, a u Varaždinskoj županiji prva na udaru je općina Cestica kojom protječe Drava. Pripadnici vatrogasnih postrojbi s područja Općine su na terenu i osiguravaju vrećama pijeska ulaze ugroženih kuća. Od općinskog načelnika Mirka Korotaja doznajemo da počinje preventivno preseljenje ljudi i životinja iz mjesta Lovrečan Otok, a tijekom dana bit će priopćene dodatne informacije. Naime, već oko 18 sati očekuje se nailazak vodenog vala iz Slovenije. Što tiče Međimurske županije prvo na udaru je Mursko Središće kojim protječe Mura.

Zato je gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak sazvao Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće, na koji su uz stalne članove pozvani i predstavnici Hrvatskih voda, Međimurskih voda, tvrtke Tegra, dožupan Grivec i Robert Meglić zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

Gradonačelnik je Stožer civilne zaštite sazvao zbog informacija dobivenih od Hrvatskih voda da se tijekom ponedjeljka očekuje vrlo visoki vodostaj rijeke Mure s jako velikim protokom te je nužno odmah započeti s pripremnim radnjama. Tako se već danas zatvara propust na protupoplavnom zidiću na šetnici sv. Barbare, također će se instalirati pumpe za prepumpavanje zacijevljenog potoka te se isto tako organizira i punjenje vreća na gornjem potoku na spoju ulica Matije Gupca i Murske ulice te uzvodno od cestovnog mosta na Marinskoj ulici gdje je nekoliko moguće ugroženih objekata. Sve službe već su u pripravnosti kako bi se u okviru mogućeg spriječile eventualne štete na objektima i ostaloj imovini. U slučaju da se voda izlije po šetnici pravovremeno će se javnost o tome obavijestiti te se mole građani da se ne približavaju poplavljenim dijelovima ako do toga dođe.

Izvještaj iz Hrvatskih voda:

Obilna akumulirana oborina koja je već pala i oborina koja se još očekuje na području uzvodnih susjednih država (Slovenije i Austrije) uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save. Te rijeke bi tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana mogle doseći iznimno visoke vodostaje i protoke.

Prema hidrološkim modelima i trenutnoj prognozi novih obilnih oborina očekuje se nagli porast vodostaja i na manjim pritocima gornjih dijelova slivova Drave i Save gdje je također moguća uspostava izvanrednih mjera obrane od poplava.

Također, prognozirane obilne oborine tijekom današnjeg dana na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske, a kasno popodne i u noći na području srednjeg i južnog Jadrana mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Sava

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i informacijama iz Slovenije tijekom današnjeg dana očekuje se formiranje velikog vodnog vala rijeke Save, s očekivanim maksimalnim protokom na razini 3.300 m3/s – 3.600 na ulazu u Hrvatsku večeras i tijekom noći, što znači da se vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu očekuje večeras u noći s petka na subotu 4./.5.8.2023. (očekivani maksimalni vodostaj Save u Zagrebu iznad razine od +450 cm – iznad razine izvanrednih mjera obrane od poplava). Ovi vodostaji rijeke Save mogli bi biti na razini vrlo visokih iz 2010. godine.

Ukoliko se ove prognoze ostvare dio savskih voda preliti će se u oteretni kanal Sava-Odra na preljevu Jankomir i dalje u retenciju Odransko polje. Početak prelijevanja očekuje se danas u popodnevnim satima. U suradnji s policijom biti će potrebno zatvoriti sve cestovne prijelaze, koji vode preko oteretnog kanala Sava-Odra.

U svakom slučaju biti će potrebno upustiti i dio velikih voda rijeke Save putem ustave Prevlaka u retenciju Lonjsko polje radi snižavanja vodostaja rijeke Save na području nizvodno od grada Zagreba, odnosno sve do Siska i Jasenovca. Očekivano upuštanje dijela savskih voda u retenciju Lonjsko polje uslijediti će danas u poslijepodnevnim satima.

Mura i Drava

Dosadašnja akumulacija oborina na području susjednih država (Slovenije i Austrije) te prognoza novih obilnih oborina tijekom današnjeg dana uzrokovati će značajan porast vodostaja rijeka Mure i Drave, s mogućnošću dosezanja razine vodostaja mjerodavnih za uspostavu izvanrednih mjera obrane od poplava.

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i informacijama iz Austrije i Slovenije, tijekom sutrašnjeg dana, subota 5.8.2023. na ulaznom profilu iz Slovenije u Hrvatsku očekivani protok rijeke Mure moguć je i do 1.400 m3/s, a rijeke Drave već noćas s petka na subotu 4./5.8.2023. iznad 2.000 m3/s.

U svrhu transformacije vodnog vala i snižavanja vodostaja rijeke Drave na dravskim hidroelektranama biti će izvršeno pretpražnjenje akumulacijskih jezera.

Očekivani vodostaji rijeke Mure u Murskom Središću mogli bi biti na razini rekordnih vodostaja iz 2014. godine.

Kupa

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima nešto je povoljnija situacija za rijeku Kupu te se vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu očekuju na razini +600 cm tijekom nedjelje 6.8.2023., a u Farkašiću na razini ne višoj od +700 cm s ponedjeljka na utorak 7./8.8.2023. Prema trenutnoj prognozi vodostaji rijeke Kupe bi trebali ostati ispod razine za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.