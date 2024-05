Stiže nam veliko nevrijeme! Iz civilne zaštite izdali upozorenje: 'Pratite prognozu i zaštitite se'

Umjereno, prijepodne i pretežno oblačno, povremena kiša ponegdje i obilna, lokalno u obliku jačih pljuskovi s grmljavinom. Moguće je nevrijeme. Vjetar do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo. Najviša temperatura većinom od 20 do 25 °C, najavljuju za danas iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Nad sjeverni Jadran tijekom noći je ušla ciklona te će se tu i zadržati. Lokalne nestabilnosti u četvrtak bile su tek uvod u vremenski još "izazovniji" petak, tijekom kojeg će gotovo diljem Hrvatske biti kiše, često i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, lokalno i olujnog nevremena s tučom, najavio je za HRT u svojoj prognozi meteorolog Zoran Vakula.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se nestabilno vrijeme, uz narančasto upozorenje - drugog stupnja od moguća 3 - za često obilne pljuskove s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, uz koje su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, uz more i do 18 °C, a poslijepodne 20 do 23 °C, u gorju malo niža.

Foto: DHMZ

- Pratite vremensku prognozu i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite! Ako morate na put, stanje na cestama obavezno provjerite na stranicama hrvatskog autokluba - poručili su iz Civilne zaštite MUP-a.