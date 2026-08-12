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Evo kako bura udara u Senju

Piše 24sata,
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Evo kako bura udara u Senju
Foto: Senj uživo
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Četvero mladih nestalo je na moru kod Velebitskog kanala, potraga za njima traje od četiri ujutro...

Od četiri sata ujutro traje opsežna potraga za četvero mladih Portugalaca koji su nestali u moru na području Velebitskog kanala. U potragu su uključene brojne službe, a akciju otežavaju izrazito loši vremenski uvjeti i orkanska bura. U međuvremenu je jedna žena pronađena živa.

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Da su vremenski uvjeti loši, pokazuju i snimke s kamera koje prate aktivnosti u Senju. Neke su postavljene u gradu, dok druge imaju 'pogled' na more.

Foto: Senj uživo

Vjetar neumoljivo ljulja brodove u moru, a s jednakim intenzitetom pleše i drveće u gradu. Sve to uživo možete pratiti OVDJE.

Novosti o nestalim Portugalcima na području Velebitskog kanala čitajte ovdje

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