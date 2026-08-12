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TROJE JOŠ TRAŽE

Lučki kapetan o potrazi kod Senja: 'Pronašli smo ženu i čamac koji odgovara opisu...'

Piše Ivan Jukić,
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Lučki kapetan o potrazi kod Senja: 'Pronašli smo ženu i čamac koji odgovara opisu...'
Foto: RTL/
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8.10 u uvali Smokova pronađena je brodica koja je odgovarala opisu, ali bila je bez posade. U 10.40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 uočio je osobu u moru, rekao je Nenad Bugarin, kapetan Lučke kapetanije Senj

Velika potraga za četvero mladih državljana Portugala pokrenuta je u srijedu ujutro nakon što su nestali na području Velebitskog kanala. U potragu su uključene brojne službe, a akciju otežavaju izrazito loši vremenski uvjeti i orkanska bura, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Jedna žena je pronađena živa, a za ostalih troje još se traga.

Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin na konferenciji za medije komentirao je slučaj nestanka u Velebitskom kanalu, prenosi HRT.

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- Od 4:41 u tijeku je akcija traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu. Tragalo se za 4 osobe. Pronađena je ženska osoba oko 11.40 u moru u uvali Butinj. Predana je u novovinodolskoj luci hitnom medicinskom osoblju. Koristili smo njene informacije za pomoć i traganje za druge tri muške osobe koje su se nalazile u tom čamcu koji je odnesen iz jednog kampa, rekao je.  

Prva akcija je započela uz obalu, ali nije polučila rezultat.

- Traganje smo preselili na istočni dio otoka Krka. U 8.10 smo u uvali Smokova pronašli brodicu, ali bila je bez posade. U 10.40 podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru nakon čega smo sa plovilom pronašli žensku osobu i preuzeli je. Trenutno su nešto povoljniji uvjeti traganja jer oko podne bura malo oslabi. I dalje smo na terenu s dva plovila - rekao je Bugarin. 

Ispričao je kako je izgledala komunikacija sa spašenom ženom: "Ona nam je rekla da se do 20 minuta od nje nalazila druga osoba. Pokušavala nas je navesti, pomagala nam je u traganju za tom osobom, ali nismo je pronašli."

- U kampu se nalazi veća skupina državljana Portugala. Dio je iza 3.00 sati otišao s gumenjakom prema Senju. U 4.41 jedna osoba nas je obavijestila da se nisu vratili, nakon čega je započeta akcija. To ni nije gumenjak, to je napuhanac od metar i pol na vesla - govori Bugarin. 

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