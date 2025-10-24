Obavijesti

Evo kako će se u Zagrebu voziti za Svi svete: ZET je besplatan...

Zagreb: Pripreme za blagdan Svih svetih na gradskom groblju Mirogoj | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija

Od 8 do 19 sati, izvanredne autobusne linije će povezivati glavne gradske točke s grobljima Mirogoj, Miroševac i Markovo Polje. Tramvajske linije prometovat će pojačanim voznim redovima

Uoči blagdana Svih svetih, Grad Zagreb uvodi posebnu organizaciju prometa i javnog prijevoza prema glavnim gradskim grobljima. Privremena regulacija prometa trajat će od 25. listopada do 2. studenoga 2025., s ciljem da se omogući siguran, protočan i dostupan dolazak građana na mjesta sjećanja svojih najmilijih. 

U tom razdoblju bit će na snazi dva režima prometa. Jedan režim vrijedit će od 25. do 31. listopada te 2. studenoga, uz manja ograničenja i pojačani javni prijevoz prema grobljima. Drugi režim primjenjivat će se na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, kada će promet u zonama groblja biti znatno ograničen, a pristup osobnim vozilima onemogućen. U zoni groblja moći će prometovati samo autobusi ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom, dok će pristup Miroševcu na taj dan biti dozvoljen isključivo vozilima ZET-a. 

Na blagdan Svih svetih u subotu 1. studenog, prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima bit će besplatan. Od 8 do 19 sati, izvanredne autobusne linije će povezivati glavne gradske točke s grobljima Mirogoj, Miroševac i Markovo Polje. Tramvajske linije prometovat će pojačanim voznim redovima, a prema potrebi će biti uključena i pričuvna vozila. Na taj će se način osigurati brža i sigurnija povezanost svih dijelova grada. 

Sva će gradska groblja 31. listopada te 1. i 2. studenoga biti otvorena od 6:00 sati do 24:00 sata.  

Foto: Grad Zagreb

Kako bi se osobama s invaliditetom i teže pokretnim osobama olakšao dolazak i kretanje na većim gradskim grobljima, uz uobičajena električna vozila i minibus ZET-a, Gradska groblja osigurala su ove godine i tri kombi vozila koja će svakih 15 minuta prometovati predviđenim kružnim trasama na većim gradskim grobljima (Mirogoj, Miroševac i Markovo polje).

Tako će na grobljima Markovo polje i Miroševac teže pokretnim građanima za prijevoz biti na raspolaganju po tri vozila (po jedno kombi vozilo i dva električna vozila), a na groblju Mirogoj četiri vozila (jedno kombi vozilo i tri električna vozila). Na relaciji Krematorij-Gaj urni teže pokretnim građanima na raspolaganju je prijevoz minibusom ZET-a. Sve su ove vožnje besplatne. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Gradskih groblja. 

Foto: Grad Zagreb

- Upućujemo stoga apel građanima da tijekom blagdanskih dana što više koriste javni gradski prijevoz, jer će pristup osobnim vozilima biti ograničen. Privremene prometne regulacije obuhvaćaju i izmjene u jednosmjernim ulicama te nova privremena taksi stajališta u zonama oko groblja, te se mole svi sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju i upute službenih osoba na terenu - objavili su iz grada. 

