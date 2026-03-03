Evo kako danas izgleda Bejrut

Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u napadima tijekom ponedjeljka i utorka ubijene su najmanje 52 osobe, a ranjeno ih je više od 154. Eskalacija je uslijedila nakon što je Hezbollah preuzeo odgovornost za napad na zračnu bazu Ramat David na sjeveru Izraela, navodeći kako je to osveta za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i "obrana suvereniteta Libanona". | Foto: Mohamed Azakir