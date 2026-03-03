Evo kako danas izgleda Bejrut

Bejrut proživljava najteže dane od rata 2024. godine. Nakon što je Hezbollah u zoru u utorak lansirao bespilotne letjelice na sjeverni Izrael, uslijedila je žestoka i brza odmazda. Izraelske zračne snage već drugi dan zaredom izvode opsežne udare na glavni grad Libanona, s težištem na južnom predgrađu Dahije, koje slovi za glavno uporište Hezbollaha.
U gradu vlada panika, deseci tisuća ljudi bježe iz svojih domova, a libanonska vlada povukla je potez bez presedana, proglasivši vojne aktivnosti Hezbollaha ilegalnima i tako produbila unutarnji politički raskol usred eskalacije sukoba.
Posljednji izraelski udari, koji su započeli u noći s ponedjeljka na utorak, bili su precizni i razorni. Prema izvješćima, pogođena su sjedišta medija povezanih s Hezbollahom, uključujući televizijsku postaju Al-Manar i radio Al-Nour. Izraelska vojska potvrdila je da je u napadima uništila i više od osamnaest objekata financijske organizacije Al-Qard Al-Hasan, koju smatraju ključnim izvorom financiranja Hezbollaha.
U priopćenju objavljenom na Telegramu, izraelska vojska navela je da gađa "zapovjedne centre i skladišta oružja Hezbollaha u Bejrutu". U jednom od tih napada ubijen je i Hussein Makled, šef obavještajnog stožera Hezbollaha. Hezbollah nije službeno potvrdio njegovu smrt, no izraelski dužnosnici tvrde kako je Makled bio odgovoran za izgradnju obavještajne slike o Izraelu i usmjeravanje svih strateških operacija prikupljanja podataka.
Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u napadima tijekom ponedjeljka i utorka ubijene su najmanje 52 osobe, a ranjeno ih je više od 154. Eskalacija je uslijedila nakon što je Hezbollah preuzeo odgovornost za napad na zračnu bazu Ramat David na sjeveru Izraela, navodeći kako je to osveta za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija i "obrana suvereniteta Libanona".
Dok se nad južnim dijelovima grada nadvija gusti crni dim, na ulicama vlada potpuni kaos. Izraelska vojska izdala je naredbe za hitnu evakuaciju za više od 50 područja diljem Libanona, uključujući gusto naseljene četvrti Bejruta poput Haret Hreika. To je pokrenulo masovni egzodus stanovništva.
Ceste koje vode iz Bejruta prema sjeveru zemlje potpuno su zakrčene kolonama automobila i kamiona u koje su obitelji nagurale sve što su mogle ponijeti. Prema izvješćima, putovanje od svega pedesetak kilometara traje i do sedam sati. Libanonska vlada izvijestila je da je samo u posljednja 24 sata raseljeno više od 28.500 ljudi.
