NAKON NAPADA

Evo kako danas izgleda Bejrut

Bejrut proživljava najteže dane od rata 2024. godine. Nakon što je Hezbollah u zoru u utorak lansirao bespilotne letjelice na sjeverni Izrael, uslijedila je žestoka i brza odmazda. Izraelske zračne snage već drugi dan zaredom izvode opsežne udare na glavni grad Libanona, s težištem na južnom predgrađu Dahije, koje slovi za glavno uporište Hezbollaha.
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
U gradu vlada panika, deseci tisuća ljudi bježe iz svojih domova, a libanonska vlada povukla je potez bez presedana, proglasivši vojne aktivnosti Hezbollaha ilegalnima i tako produbila unutarnji politički raskol usred eskalacije sukoba. | Foto: Khalil Ashawi
