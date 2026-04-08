OGLASILA SE GRADSKA GROBLJA

Evo kako i gdje prijaviti štetu na grobu nakon nevremena u Zagrebu: 'Uklanja se drveće...'

Piše HINA,
Evo kako i gdje prijaviti štetu na grobu nakon nevremena u Zagrebu: 'Uklanja se drveće...'
Zagreb: Posljedice velikog nevremena na Mirogoju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Holdingu kažu da je riječ o preliminarnoj prijavi, nakon koje će uslijediti postupak utvrđivanja prava na isplatu financijske pomoći i visine pomoći

Iz podružnice Zagrebačkog holdinga, Gradska groblja, pozvali su korisnike grobnih mjesta, čiji su nadgrobni spomenici i uređaji oštećeni u nedavnom nevremenu, da im se prijave za ostvarivanje financijske pomoći Grada Zagreba za sanaciju štete, mejlom ili osobno na Mirogoju.

Podsjetili su da je nakon nevremena koje je trajalo nekoliko dana, od 26. do 28. ožujka, Grad Zagreb najavio isplatu financijske pomoći korisnicima grobnim mjesta kojima su u nevremenu oštećeni nadgrobni spomenici i uređaji. Prema toj najavi, korisnicima će se dodjeljivati financijska pomoć u visini od 50 posto troška nastale štete, a maksimalni iznos financijske pomoći je 3.000 eura, priopćili su u četvrtak iz Zagrebačkog holdinga. 

MIROGOJ TEŠKO OŠTEĆEN U OLUJI Veliko drvo palo na grobnicu našeg proslavljenog izbornika Barića: 'Tužno, bor se srušio...'
Kada je riječ o ostvarivanju financijske pomoći, poručili su da korisnici grobnih mjesta na grobljima kojima upravlja Zagrebački holding, podružnica Gradska groblja, Zagrebačkom holdingu mogu dostaviti inicijalnu prijavu za ostvarivanje financijske pomoći na e-mail adresu steta.groblja@zgh.hr ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe na adresi Hermana Bollea 27, ponedjeljkom od 8 do 17 sati te od utorka do petka od 8 do 15 sati.

Prilikom prijave, korisnici grobnih mjesta trebaju dostaviti podatke o grobnom mjestu za koje imaju informaciju ili pretpostavljaju da je oštećeno u nevremenu te ukoliko ih posjeduju ili ih je moguće izraditi, eventualne fotografije nastalih oštećenja. Podaci o grobnim mjestima mogu se pronaći na web tražilici podružnice Gradska groblja.

NAKON NEVREMENA Tomašević o šteti na grobljima: 'Građani će moći prijaviti štetu, Grad će im financijski pomoći'
U Holdingu kažu da je riječ o preliminarnoj prijavi, nakon koje će uslijediti postupak utvrđivanja prava na isplatu financijske pomoći i visine pomoći, koji će se provoditi prema kriterijima sukladno budućoj odluci Gradske skupštine Grada Zagreba. 

"Uklanjanje srušenog drveća je u tijeku te podružnica Gradska groblja izrađuje evidenciju štete nastale na nadgrobnim spomenicima i uređajima prilikom uklanjanja stabala", stoji u priopćenju.

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Jako pale cijene nafte!
EFEKT MIRA

Jako pale cijene nafte!

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

