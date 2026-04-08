Evo kako i gdje prijaviti štetu na grobu nakon nevremena u Zagrebu: 'Uklanja se drveće...'

Iz podružnice Zagrebačkog holdinga, Gradska groblja, pozvali su korisnike grobnih mjesta, čiji su nadgrobni spomenici i uređaji oštećeni u nedavnom nevremenu, da im se prijave za ostvarivanje financijske pomoći Grada Zagreba za sanaciju štete, mejlom ili osobno na Mirogoju.

Podsjetili su da je nakon nevremena koje je trajalo nekoliko dana, od 26. do 28. ožujka, Grad Zagreb najavio isplatu financijske pomoći korisnicima grobnim mjesta kojima su u nevremenu oštećeni nadgrobni spomenici i uređaji. Prema toj najavi, korisnicima će se dodjeljivati financijska pomoć u visini od 50 posto troška nastale štete, a maksimalni iznos financijske pomoći je 3.000 eura, priopćili su u četvrtak iz Zagrebačkog holdinga.

Kada je riječ o ostvarivanju financijske pomoći, poručili su da korisnici grobnih mjesta na grobljima kojima upravlja Zagrebački holding, podružnica Gradska groblja, Zagrebačkom holdingu mogu dostaviti inicijalnu prijavu za ostvarivanje financijske pomoći na e-mail adresu steta.groblja@zgh.hr ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe na adresi Hermana Bollea 27, ponedjeljkom od 8 do 17 sati te od utorka do petka od 8 do 15 sati.

Prilikom prijave, korisnici grobnih mjesta trebaju dostaviti podatke o grobnom mjestu za koje imaju informaciju ili pretpostavljaju da je oštećeno u nevremenu te ukoliko ih posjeduju ili ih je moguće izraditi, eventualne fotografije nastalih oštećenja. Podaci o grobnim mjestima mogu se pronaći na web tražilici podružnice Gradska groblja.

U Holdingu kažu da je riječ o preliminarnoj prijavi, nakon koje će uslijediti postupak utvrđivanja prava na isplatu financijske pomoći i visine pomoći, koji će se provoditi prema kriterijima sukladno budućoj odluci Gradske skupštine Grada Zagreba.

"Uklanjanje srušenog drveća je u tijeku te podružnica Gradska groblja izrađuje evidenciju štete nastale na nadgrobnim spomenicima i uređajima prilikom uklanjanja stabala", stoji u priopćenju.