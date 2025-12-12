Obavijesti

Galerija

Komentari 9
SPREMNA ZA BLAGDANE I POLNOĆKU

Evo kako izgleda unutrašnjost obnovljene katedrale u Zagrebu

Više od pet godina prošlo je od potresa koji je pogodio Zagreb i napravio štetu velikih razmjera. Od tada, Zagrebačka katedrala je bila praktički van upotrebe, ali sada je konačno obnovljena i spremna za misu
Zagreb: Andrej Plenković i mons. Dražen Kutleša obišli i razgledali obnovljenu unutrašnjost katedrale
Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/43
Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025