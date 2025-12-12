Evo kako izgleda unutrašnjost obnovljene katedrale u Zagrebu

Nakon nje, kratku je poruku poslao i nadbiskup Dražen Kutleša. - Radostan sam da smo došli do ovog trenutka da možemo slaviti svetu misu. Kao što smo i najavili, bit će i ponoćka u katedrali i da će se u budućnosti sve liturgijske stvari održavati ovdje. To je važan poticaj za sve nas. Ovo je prvi puta da ću slaviti misu ovdje, to dokazuje situaciju da smo bili podstanari na svim mjestima. Želim zahvaliti premijeru Plenkoviću, suradnicima, ministrici Obuljen, Branku Bačiću jer su učinili sve ovo što to u imamo. Hvala svima koji su omogućili to da danas budemo ovdje. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL