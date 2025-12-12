Evo kako izgleda unutrašnjost obnovljene katedrale u Zagrebu

Više od pet godina prošlo je od potresa koji je pogodio Zagreb i napravio štetu velikih razmjera. Od tada, Zagrebačka katedrala je bila praktički van upotrebe, ali sada je konačno obnovljena i spremna za misu
Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kada govorimo o šteti na kulturnoj baštini, putem Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 400 objekata, ukupno smo do sada angažirali oko milijardu i šesto milijuna eura. Više od 250 objekata je gotovo, a od toga 139 je sakralnih objekata. Međutim katedrala je naravno simbol stradale kulturne baštine, simbol kako smo nakon potresa provodili žurne mjere, sjetit ćete se i uklanjanja vrhova tornjeva, ali i zahvaljujući ovom radu i rezultatima te nagradi koju je dobio projektantski tim - rekla je ministrica Obuljen
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon nje, kratku je poruku poslao i nadbiskup Dražen Kutleša.
- Radostan sam da smo došli do ovog trenutka da možemo slaviti svetu misu. Kao što smo i najavili, bit će i ponoćka u katedrali i da će se u budućnosti sve liturgijske stvari održavati ovdje. To je važan poticaj za sve nas. Ovo je prvi puta da ću slaviti misu ovdje, to dokazuje situaciju da smo bili podstanari na svim mjestima. Želim zahvaliti premijeru Plenkoviću, suradnicima, ministrici Obuljen, Branku Bačiću jer su učinili sve ovo što to u imamo. Hvala svima koji su omogućili to da danas budemo ovdje.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zaista je veliko zadovoljstvo biti ovdje danas. Tim profesora Lazarevića dobio je prestižnu nagradu za projekt obnove Zagrebačke katedrale na čemu mu od srca čestitamo. To svjedoči o razmjerima štete od potresa i zahtjevnosti projekta obnove te sjajnom radu naših stručnjaka.a Također, drago mi je da nakon posjeta lipnju, kada smo obećali da ćemo učiniti sve da uoči badnjaka i Božića da radovi do blagdana budu okončani, danas smo se uvjerili da je tome slučaj. Čestitam svima koji su sudjelovali u ovom projektu, rekao je Plenković
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL