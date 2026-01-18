Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je zaprijetio da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda...
Evo kako je hrvatska Vlada reagirala na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda
Stav hrvatske Vlade je da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske, priopćeno je danas iz Banskih dvora.
"U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi i na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu. U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta", stoji u priopćenju Vlade RH, prenosi Jutarnji list.
