Evo kako je hrvatska Vlada reagirala na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda

Evo kako je hrvatska Vlada reagirala na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda
Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je zaprijetio da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda...

Stav hrvatske Vlade je da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske, priopćeno je danas iz Banskih dvora.

"U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi i na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu. U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta", stoji u priopćenju Vlade RH, prenosi Jutarnji list. 

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je zaprijetio da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

