SVI BEZOSOVI JADI PLUS+

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

Piše Filip Sulimanec,
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS, ELIZABETH FRANTZ/REUTERS, Canva

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

Jeff Bezos u istom je tjednu donio dvije naizgled nespojive odluke: u Washington Postu hladno potpisuje masovne otkaze, a Amazon, njegova tvrtka, odobrava desetke milijuna dolara za glamurozni i isprazni film o Melaniji Trump (samo recezent Boško Picula tvrdi da film ima ‘ono nešto’). Figurativno desnom rukom reže živu redakciju novina koje su rušile predsjednike, drugom, lijevom, financira PR projekt supruge tipa koji je ‘njegovu’ novinu nazivao neprijateljem naroda. U toj, recimo, dvostrukoj ekspoziciji nema proturječja, tek brutalne iskrenosti: mediji su za Bezosa oruđe, još jedna poluga privatne moći, a ne dio javnog dobra.

