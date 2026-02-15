VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Policija je objavila kako je spriječila novi sukob navijača na autocesti A1.

- Oko 11,35 sati na 60 kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci - rekli su iz policije.

Pokretanje videa... 00:20 Policja kod Bosiljeva | Video: čitatelj 24sata/canva

Na snimci koju je objavio MUP vidi se nekoliko desetaka muškaraca, dok je dio njih i maskiran. Čitatelj koji se našao na mjestu događaja, opisao nam je kako je sve izgledalo.

- Autocesta je bila zatvorena u oba smjera, sve je puno policije. Vidio sam vozila splitskih, zadarskih registracija - ispričao nam je čitatelj.