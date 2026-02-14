HDZ žestoko prozvao Možemo! Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima

Nakon što je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u subotu izvijestio da je obišao tvrtku KNDS u Munchenu gdje je pregledao tenkove koje je Hrvatska osigurala, Hrvatska demokratska zajednica reagirala je objavom na društvenim mrežama u kojoj je kritizirala platformu Možemo.

- Dok normalna, građanska, pristojna, razumna Hrvatska podržava jačanje obrambenih sposobnosti kao jamstva sigurnosti, Sandra B. opet okuplja možemovske aktiviste. Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima, lupajte loncima! Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde, a doček tih modernih njemačkih tenkova u Hrvatskoj proglasiti “protuustavnim” - poručili su iz HDZ-a.

Podsjećamo, ministar Anušić je 14. veljače objavio da je u Münchenu posjetio KNDS, gdje su mu predstavljene mogućnosti borbenih tenkova Leopard 2A8 koje je Vlada osigurala za Oružane snage Republike Hrvatske. Tom je prilikom naveo kako će Hrvatska kopnena vojska dobiti ukupno 44 takva tenka.

Prema ministrovim riječima, riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenom naprednim ofenzivnim sustavima i aktivnim sustavom zaštite Trophy, što bi, istaknuo je, trebalo dodatno unaprijediti obrambene sposobnosti zemlje. Dodao je i da se dolazak prvih tenkova očekuje 2028. godine, a do tada bi vojska trebala biti u potpunosti opremljena i modernizirana, što je, kako je naveo, posebno važno u kontekstu narušenih globalnih sigurnosnih okolnosti.

Anušić je također pojasnio da Hrvatska u nabavu ulazi kroz zajednički projekt s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom.