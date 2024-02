Evo kako nas je Ivan Turudić godinama muljao o vezama s Mamićem, pa i o Josipi Rimac...

Kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić u nekoliko navrata uhvaćen je kako ne govori istinu. Prepiska koju je objavio Jutarnji list između Turudića i Josipe Pleslić (nekad Rimac) trajala je godinama i dokazuje da je njihov odnos bio bitno prisniji no što je Turudić dosad tvrdio. Tportal je 2015. objavio da su njih dvoje viđeni na kavi u zagrebačkom kafiću. Nakon uhićenja Josipe Rimac u lipnju 2020. Turudić je gostovao na N1, a postavilo mu se pitanje je li u prijateljskim odnosima s netom uhićenom državnom tajnicom Ministarstva uprave.

- Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to - ustvrdio je Turudić.

Kava u kafiću iz 2015. i posjet Turudićevu uredu na zagrebačkom Županijskom sudu 9. siječnja 2020. odnosno pet mjeseci prije uhićenja Rimac bila je jedna od teme emisije Nedjeljom u 2 u travnju 2023. Voditelj je tada izravno pitao kad ga je voditelj izravno upitao je li točno da ga je posjetila na sudu. Taj se posjet dogodio 9. siječnja 2020. godine, pet mjeseci prije nego će Rimčeva biti uhićena i dok je bila pod mjerama.

- Josipa Rimac jest bila u mom uredu. Ne znam je li me nazvala ili je napisala poruku, mislim da je napisala poruku mogu li je primiti. Ja sam je primio na pet minuta. Nije popila niti kavu i to je bilo uredno registrirano na porti suda. Josipa Rimac je kao i svaki drugi građanin - rekao je Turudić.

Aleksandra Stankovića zanimalo je što je htjela, a Turudić je odgovorio:

- Ne znam, ne sjećam se, nešto... Tražila je požurenje nekog predmeta. Pitao sam kakav predmet, rekla je da nije njezin. Rekao sam da joj ne mogu udovoljiti, neka to stranka koja smatra da se može nešto napraviti piše pa ćemo vidjeti što se može - odgovorio je Turudić navodeći da mu je to bio jedini doticaj s Rimac u sudu.

Uslijedilo je pitanje ima li u mobitelu Josipe Rimac prepiske poruka koje bi mogle iznenaditi. Kratko je ustvrdio da takvih poruka nema.

- Išao sam jednom u Vrliku i Kijevo s ekipom, ne motociklom nego autom, i napisao sam joj "Evo idem kroz tvoj kraj, npr.". To je bio takav nivo poruka koje su bile rijetke, kojih je bilo malo - odgovorio je tada Turudić. Tvrdi da se tada nije našao s njom, a ne zna je li mu odgovorila kad joj se javio da prolazi kroz njezin kraj te da je možda odgovorila "super".

Na saslušanju Ivana Turudića pred saborskim Odborom za pravosuđe 17. siječnja ove godine zastupnica Sandra Benčić nizom potpitanja pritiskala ga je da joj odgovori zbog čijeg je predmeta Josipa Rimac došla k njemu na sud intervenirati i je li bila riječ o predmetu Inje Bašića, brata Milenka Bašića, vlasnika vjetroparka Krš Pađene na čijem je platnom popisu, prema nalazima USKOK-a, Rimac bila. Turudić joj je odgovorio kratko, tvrdeći da ju je tijekom tog posjeta prekinuo čim je rekla da predmet nije njezin.

- Sve sam oko toga pojasnio - zaključio je Turudić

U ranije spomenutoj emisiji Nedjeljom u 2 bilo je riječi i oko slučaja Turudićevog bratića i tvrdio je da se u tom predmetu izuzeo nakon mjesec i pol dana, a ne nakon 200 dana kao što se pisalo.

- Bili su izbori i bio sam na operaciji koljena što je lako provjerljivo. Zar bi bio tako glup pa onda išao spašavati svog bratića s mjesec i pol ne postupanja. To se radi o kaznenom djelu gdje je zastara 25 do 30 godina, to je stvarno zločesta konstrukcija. Ali neka je - odgovorio je.

O predmetu bratića pitalo se Turudića i na spomenutom Odboru za pravosuđe. Odgovarajući na pitanje, Turudić je izjavio kako se iz suđenja u bratićevom predmetu izuzeo nakon mjesec i pol dana, a ne nakon 200 dana kao što je tjednik Nacional svojedobno 2015. pisao. Naveo je kako mu je bratićev predmet dodijeljen automatizmom, i ponovio da se izuzeo odmah po povratku s bolovanja na kojem je bio zbog operacije koljena. No nakon sjednice odbora Jutarnji list je dobio službeni odgovor Županijskog suda u Zagrebu koji potvrđuje da je jedan od kandidata za glavnog državnog odvjetnika, Ivan Turudić, u srijedu lagao pred saborskim Odborom za pravosuđe. Iz odgovora je vidljivo da se Turudić iz predmeta svog bratića izuzeo 206 dana (gotovo sedam mjeseci) od dodjele spisa, a ne kako je tvrdio, mjesec i pol dana od dodjele.

Predsjednik države Zoran Milanović iznio je kako se Ivan Turudić sastajao pod okriljem noći sa Zdravkom Mamićem u vrijeme dok je najtraženiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa bio pod mjerama SOA-e, ali i nakon što je protiv njega pokrenuta istraga. Sam Turudić priznao je za RTL Danas potvrdio tri sastanka s Mamićem 2015. godine. Turudić je prije toga više puta javno rekao kako u slučaju sudskog postupka protiv Mamića ni na koji način ne bi bio povezan s tim suđenjem, odnosno "otišao bi 100 km dalje od tog postupka". Kada ga je Aleksandar Stanković pitao ga je u svojoj emisiji o odnosu s Mamićem.

- Zdravka Mamića nema u Hrvatskoj već 5 godina, u tom razdoblju nisam se družio s njim. Prije 2018. kad je otišao isto se godinama nisam družio s njim. Čovjek kad se s nekim upoznaje, ne zna što će s njim biti u sljedećih, 10, 15 ili 20 godina. Trebam li svakog čovjeka kojeg upoznajem tražiti uvjerenje da se protiv njega neće voditi kazneni postupak, ne da se vodi u trenutku upoznavanja, nego da se neće ni u budućnosti. Mislim, to je život. Poznajem puno ljudi, pa dopuštam, među njima je bilo i ljudi koji su bili u sukobu sa zakonom - odgovorio je Turudić.

U intervjuu za Jutarnji list u srpnju 2015. godine također je govorio o Mamiću koji je tada uhićen. U dijelu medija u to vrijeme se otvoreno propitivalo je li Županijski sud mjesto na kojemu se mogu donositi nepristrane odluke u tom predmetu jer su Mamić i predsjednik Županijskog suda Ivan Turudić prijatelji. Tada je rekao kako za Mamića, kao i ostale, vrijedi presumpcija nevinosti napominjući da će se u zakonito provedenom postupku utvrditi je li učinio ili ne to što mu se stavlja na teret te ako jest da će snosit će posljedice. Budući da vjerojatno imaju zajedničkih prijatelja postavilo se pitanje jesu li oni možda tražili da pomogne Mamiću:

- Već sam vam prethodno odgovorio da ne utječem na odluke svojih kolega, provjerite to kod njih - kazao je Turudić.

A dao je i savjet Mamiću, što da radi u toj situaciji.

- Da upotrijebi sva pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju i da se brani na sudu kao jedinom mjestu gdje se to treba raditi, a ne u medijskom prepucavanju s ministrom policije - rekao je Turudić.

U lipnju 2021. tadašnji sudac Visokog kaznenog suda Turudić za RTL je progovorio o iskazu predsjednika osječkog županijskog suda u kojem ga je Turudić upozoravao da suci tog suda odlaze družiti se u Hercegovinu sa Zdravkom Mamićem.

- To se pričalo do prije nekoliko mjeseci, ja te suce nisam ni vidio, osobno ih ne poznam, nisam bio u Hercegovini, kolegu Vrbana sam dobronamjerno pitao je li to istina. On je rekao da to nije istina i onda je zlonamjerno naveo taj naš privatni razgovor u iskazu - kazao je tada Turudić.

Je li Turudić govorio neistinu o svom odnosu sa Draganom Kovačevićem tek se treba utvrditi.

- Nitko mi nikada nije kupio odijelo - ustvrdio je Turudić, a Uskok tvrdi da to nije istina. U optužnici protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Petka tvrdi se da je novce od mita, koji je Petak dao Kovačeviću, kupljeno odijelo Turudiću u vrijednosti od 1800 kuna.