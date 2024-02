Rimac tipka Turudiću, a ovo su sve njene prepiske: 'Nas dvi vlajne, svi su ka kuvana noga'

Mobitel Josipe Rimac s 300.000 poruka i dokumenata je noćna mora za mnoge, zbog njenih SMS i WhatsApp prepiski već mjesecima traje rasprava tko je famozni AP, a sad su u javnost procurile i stotine poruka što su ih razmjenjivali USKOK-ova osumnjičenica i Ivan Turudić, glavni kandidat za novog šefa Državnoga odvjetništva. Njegova kandidatura je ozbiljno kompromitirana.

Turudić piše "Di si, lipa", a Josipa odgovara "Di si, radosti" i čini se da je njihov odnos bio puno bliskiji od petominutnog posjeta, kao što je tvrdio Turudić.

Među tisućama poruka što su ih u mobitelima nekadašnje državne tajnice u tadašnjem Ministarstvu uprave Josipa Rimac našli USKOK-ovi istražitelji javnost je još u svibnju 2021. godine a potom i u siječnju 2023. godine, kad su procurili, šokirala prepiska s Gabrijelom Žalac, bivšom ministricom regionalnog razvoja fondova EU. I jedna i druga su pod USKOK-ovim optužnicama, a Žalac će se morati braniti i od optužnice Europskog tužiteljstva u takozvanoj "aferi softver". Sumnjiče je da je namjestila precijenjen posao prijatelju Mladenu Šimuncu. EPPO smatra da je cijena nabave nerealnih 1,73 milijuna eura, iako je realna cijena sustava iznosila oko 360.000 eura.

Žalac: Svi su ka kuvane noge

Ovo su poruke koje je sud, unatoč žalbi, okarakterizirao kao zakonit dokaz u postupku. Prvi dio poruka, objavljen 2021. odnosi se na razdoblje kad su Žalac i Rimac intenzivno komunicirale oko slučaja Vjetroelektrane.

Tražile su od predsjednice uprave HBOR-a Tamare Perko da tvrtki C.E.M.P. odobri kredit od 130 milijuna eura, smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da za potrebe njihove tvrtke osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi HBOR prije donesene odluke o odobravanju kredita neistinito naveo dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, a što je Perko odbila učiniti.

Rimac: Bila sam s Ruškom i slažemo pakleni plan.

Žalac: Ajde!

Rimac: Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza.

Žalac: Otmite me.

Rimac: Nas dvije smo to smislile. I brod i sve, i nitko neće znati gdje smo. Bit će nam super.

Žalac: Luda si ko šiba...

(...)

Žalac: Ajde! Treba pomoć sa svih strana. Svi su kao kuvane noge, a vrijeme ide. Ja ću zvati Zdravka i Tamaru i biti im dosadna.

Drugi dio njihove prepiske objavljen je prije godinu dana, u siječnju 2023.

Rimac: Srećiceeee.. Samo hrabro. Vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra...ako ti tamo nešto treba samo me zovi. Za tebe sve...pusaaa..

Žalac: Hvala ti Josipa!

Rimac: Srećo šta god treba tu sam!!! ... Pokazat ćemo im...

Žalac: Koji su to smradexi! Treba im pokazat sa smiješkom na licu. A pravit se glupave.

Rimac: Da, da.. sve to Josipa prošla a i još prolazim.dhelom.

Žalac: Zabavljam se..Glupi su..Jer misle da smo mi..

Rimac: Pojma oni nemaju

Žalac: Ne. A misle da su Bogovi!

Rimac: Tako ti je Lovro (vjerojatno Kuščević op. a.) mene dočekao... bacio me u zadnji ured na dnu hodnika izvan kabineta.. ali nakon misec dana kad je shvatio da mu mogu odradit više nego svi savjetnici i kabinet.. sad kao on bi da biram ured.. ja kažem meni tamo super.. Ej.. znanje mi ne može uzet niti jedan a ni mrežu poznanstava.

Žalac: Svi su gadovi..E upravo to.

Rimac: Pitao me AP kako me je Lovre dočeka ja kažem sve ok to nije tvoja briga.

(...)

Žalac: Dok oni smisle mi gotove..dođi kod mene! Jebale bi im sve od reda...Ajooooj..Ju..I ju ju.. A fine.

Rimac: Ne bi AP pustio sad rošade.

Žalac: Pustio bi on pustio.

Rimac: Ali i ovako smo ubojite. Kad se vrneš idemo na večeru da posložimo sve pa će oni vidjet.

Žalac: Jesmo da..Svakako...Znaš šta

Rimac: Šta?

Žalac: Volim što izgledam glupa njima. Naprosto obožavam.. Obavezno se vidimo.

Rimac: Ahaaa... A kad bi oni mogli kombinirat procese kao mi u državi bi bilo blagostanje.. Oni ne mogu radit više od jedne radnje. Ni nju ne rade kvalitetno.

Žalac: Baš...Hahahahahahahah... Pa ni tu jednu (smajlovi)

Rimac: Sve liši jebači.

Žalac: Ufff.. U zdrav mozak...

(...)

Rimac: Nek oni samo misle da su moćni. Nema predaje!!!

Žalac: Treba njima niz dlaku Gladiti... I radit kurvanjski posao.

Rimac: Kad misle da si nemoćan tad si najjači.

Žalac: Neka misle da su moćni.

Potom joj rimac sugerira: Sutra dogovori sa AP i složimo mi kontru.

Žalac: Već je on odmah rekao... Ali sam ljuta što je dozvolio ovo.. Jebote Josipa... Bezveze.

Rimac: Ne možeš sama nekad trebaš nekog za razgovor za složit kockica.

Žalac: Pa naravno. Ali jbg.

Rimac: Ja i Mirjana se godinama nadopunjujemo mnogima samo trn u oku.

Žalac: Govorim danima.. I džabe.

Rimac: Ali imamo mrežu za pokrit sva područja.

Žalac: Apsolutno... I lagano se svetit svima.. Za sva sranja.. Dugogodišnja.

Poruke s Dijanom Vican: "Nas dvi vlajne"

Prepiska s Josipom Rimac ključna je i u slučaju Dijane Vican, rektorice zadarskoga sveučilišta za koju USKOK sumnja da je pogodovala tvrtki Graditelj svratišta d.o.o., a sve na temelju dogovora s Josipom Rimac. Naravno, putem poruka.

Naime, ta tvrtka je pobijedila na natječaju, a zatim odustala od izgradnje studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom u novom kampusu Sveučilišta Zadar. Problem? Za to je Graditelj svratišta bio položio bankovnu garanciju u iznosu od 1,45 milijuna kuna i zadarsko sveučilište Zagrebačkoj banci dostavilo je zahtjev za isplatu garancije, ali je potpisom rektorice Vican zahtjev dan prije roka misteriozno povučen.

Rimac (Dijani Vican): Draga moja, nadam se da si dobro, a ja uvik zovem kad nešto trebam. Jesi li ove dane možda u Zg ili u ponedjeljak u Zd trebam nešto s tobom prokomentirati...

(...)

Rimac: Dugo su bili danas u Vladi…u sridu bi to trebala potpisat zvao ju je Vrdoljak. Nećemo ju pustit.

Vican: Nema te svit!

Rimac: Stalo mi je da riješimo sve. Nas dvi Vlajine.

Rimac (Stanišiću iz Graditelja svratišta): Sad me zvala da je sve riješeno

Stanišić: Pucamo šampanjac tebi u čast.

Epilog priče je bio 1,45 milijuna kuna više na računu Graditelj svratišta, tvrtke u čijem je stanu, inače, najmoprimac bila upravo Josipa Rimac dok je bila državna tajnica. A nekoliko milijuna za izgradnju kampusa dao je na koncu grad Zadar. Nema dokaza da je i na tu odluku utjecala Josipa Rimac.