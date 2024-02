Odvjetnik Josipe Rimac o 'di si lipa' porukama: Tu nema ništa sporno, to je senzacionalizam

Nakon što su u subotu objavljene poruke između Josipe Pleslić, ex Rimac i Ivana Turudića, kandidata za poziciju glavnog državnog odvjetnika, oglasio se i njezin odvjetnik.

-Poruke koje su objavljene nisu dio niti jednog spisa kaznenog predmeta koji se vodi protiv gospođe Pleslić što implicira da se radi o tajnim podacima koje posjeduju privilegirane osobe i čija objava po mom sudu služi, a uzimajući u obzir vremenski kontekst, isključivo diskreditaciji gospodina Turudića u smislu njegovog imenovanja za glavnog državnog odvjetnika. No, s obzirom na činjenicu da gospodin Turudić nikada nije sporio da poznaje gđu Pleslić, smatram da u istim porukama nema ništa sporno i poslužile su isključivo medijskom senzacionalizmu. Što se pak moje branjenice tiče, u javnosti se protiv nje već duže vrijeme provodi “suđenje prije suđenja” iako niti jedna optužnica protiv nije do danas nije potvrđena, te se na opisani način obranu stavlja u neravnopravan položaj dok se samoj gđi Pleslić svakodnevno nanosi nemjerljiva šteta - rekao je odvjetnik Ivan Gržić za RTL.

"Di si radosti... di si lipa"

Podsjetimo, poruke koje je objavio Jutarnji list, a koje navodno nisu jedine, pokazuju da su se redovno viđali na kavama i činili jedno drugom usluge. Intenzivno su se dopisivali i komunicirali od 2016. do 2020. godine.

- Di si radosti - napisala je Rimac tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. A on joj je uzvratio porukom "Di si lipa".

Posebno je intenzivno bilo u siječnju 2020. kada se na sudu odlučivalo o Inji Bašiću, optuženiku i bratu Milenka Bašića, a dogovarali su sastanak tri puta iako je Turudić govorio o jednom susretu. Inače, iste godine je Rimac uhićena i USKOK ju je optužio da je mjesečno od Bašića primala 40.000 kuna mita.

Bilo je organiziranih i susreta, a neke nije inicirala samo ona, već i on. Jutarnji piše kako se Rimac s Turudićem sastajala zbog konkretnih predmeta vođenih na Županijskom sudu u Zagrebu.

Nakon što je Josipa Rimac bila uhićena, Turudić je za N1 kazao kako nisu u prijateljskim odnosima.

- Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to - tvrdio je tada Turudić.