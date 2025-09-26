Evo kako su povezani Nobelovac iz Vukovara, Zid boli i Nixon...

Dobrodošli u povijesni vremeplov! Danas je 26. rujna, dan prepun suza, znanstvenih otkrića i velikih povijesnih trenutaka. Krenimo redom!

Prije točno 32 godine, Zagreb je dobio jedan od najsnažnijih spomenika Domovinskog rata – Zid boli. Majke poginulih hrvatskih branitelja spontano su podigle ovaj zid prosvjeda i sjećanja, ispisan imenima žrtava, kako bi svijet podsjetile na tragediju i nepravdu koju su pretrpjeli. Zid boli danas je simbol otpora, tuge i ponosa.

Današnji dan obilježava i sjećanje na velikane hrvatske kulture i znanosti. Umro je Lavoslav Ružička, kemičar iz Vukovara koji je 1939. osvojio Nobelovu nagradu za kemiju! Njegov rad na mirisima i hormonima ostavio je neizbrisiv trag u svijetu znanosti, a kuća u Vukovaru danas nosi njegovo ime kao muzej.

Nismo zaboravili ni Džoru Držića, renesansnog pjesnika iz Dubrovnika, čija je zbirka "Pjesni ljuvene" jedan od temelja hrvatske književnosti. Nije ni čudo da Dubrovnik slovi kao grad umjetnosti!

Na svjetskoj sceni, 1960. godine u Chicagu održana je prva televizijska debata između predsjedničkih kandidata – Kennedyja i Nixona. Povijest pamti kako je televizija tada prvi put odlučila pobjednika!

A za ljubitelje umjetnosti – na današnji dan 1917. napustio nas je Edgar Degas, slavni francuski slikar balerina i konjskih utrka, a 1889. rodio se filozof Martin Heidegger, čije ideje i danas izazivaju rasprave.

Za kraj, ne zaboravimo: danas slavimo i Europski dan jezika!

Eto, 26. rujna definitivno nije običan dan. Povijest, znanost i umjetnost isprepliću se u priči koja nas podsjeća tko smo i što smo prošli. Do idućeg povijesnog putovanja – čitajte, pamtite i slavite svoje heroje!

