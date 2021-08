Stanovnicima Banije prošla će godina nažalost ostati dugo u pamćenju. Od razornog potresa stradali su mnogi objekti, među kojima su i odgojno obrazovne ustanove. Dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji od ukupno pet vrtićkih objekata, do neuporabljivosti su oštećena dva. Jedan od njih je Slap u kojemu je zbog potresa 110 djece ostalo bez svojih soba i trenutno svaki dan odlaze u privremeni smještaj. Zbog toga vrtić ima ograničene resurse i manjak prostora za provođenje certificiranog programa Eko škole, po kojem je godinama poznat. Za ponovni rad im je važna obnova, ali i razne donacije koje će još više unaprijediti rad njihovog eko programa.

Ova djeca već znaju ekološke vrijednosti

Programi poput Eko škola koji educiraju najmlađe o važnosti okoliša od velikog su značaja. Dječji vrtić Petrinjčica ovaj program provodi od 2015. godine, a s obzirom da status Eko škole nije lako dobiti, ovaj vrtić je dugi niz godina prvo provodio projekte vezane za ekologiju kako bi ga stekao. Konačno, nakon što su pokazali da ulazak u program itekako zaslužuju, trudili su se biti još bolji i što više doprinijeti zaštiti okoliša. Tako su pokrenuli projekt Eko vrt - naše je pravo hraniti se zdravo! u kojemu su zasadili vrt, brinuli se o njemu i zbrinjavali biootpad.

- U vrtiću učimo kroz igru tj. učimo čineći i međusobno surađujući. Te su komponente odgojno-obrazovnog rada idealne za usvajanje ekoloških vrijednosti kod djece predškolske dobi. Sve ono što dijete usvoji u ranoj dobi od ključne je važnosti za njegove kasnije stavove i navike - govori odgojiteljica Kunert i nadodaje da djeca kroz različite eko-aktivnosti brzo spoznaju uzajamnu ovisnost prirode i čovjeka i važnost vlastitog doprinosa u svakodnevnim životnim situacijama u kontaktu s roditeljima, ali i u posebno strukturiranim aktivnostima u kojima su aktivni sudionici - kaže odgojiteljica DV Petrinjčica i jedna od koordinatorica Eko škole, Anabela Kunert, mag.praesc.educ. objašnjavajući zašto je važno osvijestiti važnost ekologije već u vrtićkoj dobi.

Kako bi ovi mališani mogli sudjelovati i u ostalim eko projektima, 24sata zajedno s missZDRAVA organizira Ekotlon, plogging utrku koja će se održati 11.09. na Bundeku, a predstavlja jedinstveni spoj džogiranja i sakupljanja otpada. Kupnjom startnine za ovu utrku pomažete stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje, jer će ukupan iznos prikupljen od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koja im je potrebna za provođenje eko programa.

Najveća plogging utrka

Plogging ne pita za kondiciju i godine i dobrodošli su apsolutno svi, a moći ćete birati između utrke od 1, 2 ili 5km. Za plaćenu kotizaciju koja će biti po simboličnoj cijeni, očekuje vas bogat startni paket. On uključuje prigodne darove organizatora i sponzora utrke, a na raspolaganju imate okrepne stanice, garderobe, toalete te stručnu podršku trenera. Nakon utrke osigurali smo hranu, piće te brojni nagradni, zabavni i edukativni sadržaj. Prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja.

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica

Ponosni partneri projekta su Konzum, adidas, INA, HEP, OTP banka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.