Evo kakva nas zima čeka i hoće li biti snijega za Božić: 'Siječanj nam donosi hladne prodore...'

Kakva nas zima čeka? Pitanje je koje 'muči' brojne Hrvatice i Hrvate. Jedni se nadaju kako će biti što blaža, drugi bi pak što više snijega i hladnoća, trećima je bitno hoće li pasti snijeg i kada...

- U Hrvatskoj će zima u globalu biti toplija od prosjeka, ali vjerojatno hladnija nego prošla, a moguće i hladnija nego prošlih pet. Jači prodori hladnog zraka najizgledniji su u siječnju, osobito u njegovoj drugoj polovici. Uz to, zima će vjerojatno biti vlažnija, to jest bogatija oborinom, ponajprije na obali, javlja Dnevnik.hr.

A evo kakvo vrijeme se očekuje po mjesecima.

- Prosinac će početi relativno normalnom temperaturom, no u drugoj polovini raste mogućnost za zatopljenje. Tako ćemo vjerojatno, u velikom dijelu Hrvatske, proći bez snijega za Božić, što je uobičajena situacija. U Zagrebu smo ga imali svega osam puta u posljednjih 40 godina, a posljednji put 2007. Uz to, prosinac će na obali biti kišovitiji - stoji u prognozi Dnevnika.

Ali zato će u siječnju biti druga priča. To bi trebao biti najhladniji mjesec nadolazeće zime...

- Siječanj bi zatim mogao pokazati drugo lice. Vjerojatno će biti najhladniji mjesec ove zime, kao što često i bude. Moguća su 3 do 4 hladna prodora koja bi donijela kraće epizode bure i snijega, a barem jedan od tih prodora mogao bi biti jače izražen. Veća vjerojatnost za to je u drugoj polovini mjeseca. Uz to, u siječnju će, na Jadranu pasti manje kiše. I u veljači će biti još ponekog hladnog prodora, ali generalno sve češće uz toplija razdoblja. I mogao bi to biti jedan promjenjiv mjesec – uz izmjenu sunca, kiše i snijega.

