Evo kakvo će biti vrijeme danas

Hrvatsku očekuje raznoliko vrijeme koje će utjecati na sve regije zemlje. U unutrašnjosti će jutro obilježiti magla i niski oblaci, koji se ponegdje mogu zadržati i tijekom prijepodneva. Ipak, poslijepodne se očekuju češća sunčana razdoblja, što će donijeti prijeko potrebno osvježenje nakon tmurnog početka dana.



Najviše sunčanih sati bit će na sjevernom Jadranu, dok će Dalmacija biti pod utjecajem promjenjive naoblake. Povremeno se očekuje kiša, osobito na južnom dijelu Dalmacije gdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito prema kraju dana.

Temperature će u unutrašnjosti dosezati od 8 do 12 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti nešto toplije, s najvišim vrijednostima između 15 i 19 °C.



Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, dok će u Dalmaciji povremeno zapuhati istočnjak i jugo. Zagreb će također osvanuti u magli i s niskim oblacima, koji će se razbistriti tijekom dana uz povremena sunčana razdoblja.

Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 10 °C, dok će u okolnom gorju biti nešto svježije, oko 6 °C.