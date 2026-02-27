Evo kakvo vrijeme nas čeka za vikend: Temperature i do 19°C

Pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i većinom slab vjetar te najvišu temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, bit će u Hrvatskoj u petak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Magla ili niski oblaci mjestimice će biti na sjevernom dijelu Jadrana, a ujutro i ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar će na istoku i na jugu biti umjeren jugoistočni, a sredinom dana i poslijepodne ponegdje na Jadranu jugozapadni.

Foto: DHMZ

I u subotu će u većini krajeva biti pretežno sunčano. Na Jadranu će ponegdje biti niskih oblaka ili magla, uglavnom na sjevernom dijelu, a ujutro će magle mjestimice biti i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti većinom slab, ponegdje u Slavoniji, Podravini i Međimurju slab do umjeren jugoistočni, a na Jadranu sredinom dana i popodne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između -1 i 3, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 14 i 19 °C.

U dane vikenda, prognoziraju meteorolozi, bit će većinom sunčano. Ponegdje umjerena naoblaka, a na sjevernom dijelu Jadrana niski oblaci i magla. Magle može ujutro biti i mjestimice u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak porast naoblake, na sjevernom Jadranu moguća mjestimična kiša. Vjetar uglavnom slab, ponegdje u unutrašnjosti umjeren jugoistočni, početkom tjedna jugozapadni, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, krajem nedjelje i u ponedjeljak jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.