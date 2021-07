Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije prije dva tjedna najavio je nove. Lakše mjere koje su na snagu stupile od 1. srpnja.

Nove mjere znače veće otvaranje, posebice za one koji imaju covid potvrdu, rekao je ministar Davor Božinović, a nove mjere stvorit će sigurnije uvjete za ljude.

Manje ograničenja s covid potvrdama

- Glavne značajke novog popuštanja mjera je još veće otvaranje, tako da će osobe koje su cijepljene, preboljele ili negativno testirane na covid-19 moći sudjelovati na događanjima bez ili uz smanjen opseg pridržavanja posebnih epidemioloških mjera - rekao je Božinović na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite prije dva tjedna.

Ukoliko se radi o okupljanju na kojem ljudi imaju covid potvrde da su cijepljeni, preboljeli ili imaju negativan test, nema ograničenja ni oko broja okupljenih, ni ograničenja oko samog trajanja okupljanja.

Božinović je dodao i kako će od idućeg tjedna biti omogućena instalacija aplikacije koja će očitati QR kod s digitalne EU potvrde na pametnim telefonima. Za događaje će se pojačati angažman lokalnih stožera civlne zaštite koji će davati suglasnost.

Za ona okupljanja na kojima neće biti kontroliran covid-status ljudi stoji i dalje ograničenje broja okupljenih na 100, a ona i dalje mogu trajati do 24 sata.

Na pogrebima i posljednjim ispraćajima i dalje se ne smije izražavati sućut ožalošćenima, a uprave groblja dužne su nadzirati pridržavaju li se ljudi zaštitnih mjera.

U kafiće samo ako sjedite

U kafićima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima u kojima se posluživaju hrana, piće i slastice konobar goste smije poslužiti samo na otvorenom i to isključivo one koji sjede, uz pridržavanje epidemioloških mjera. Radno vrijeme mogu odrediti od 06.00 sati do ponoć.

Dopušten je rad noćnim klubovima, noćnim barovima i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima, a u njihove prostorije ulazak je moguć uz uvjet da posjetitelji imaju covid potvrdu.

'Ne organizirajte javno gledanje utakmica'

Sportska natjecanja i treninzi i dalje se mogu održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a iznimno mogu prisustvovati najviše 100 gledatelja uz suglasnost županijskog stožera civilne zaštite ili ako posjeduju EU digitalnu covid potvrdu.

Nacionalni stožer civilne zaštite preporučio je jedinicama lokalne i regionalne samouprave da ne organiziraju skupno gledanje nogometnih utakmica tijekom Europskog nogometnog prvenstva, osim na javnom događaju ili ako prisutni posjeduju EU digitalnu covid potvrdu.

Dopuštena okupljanja više od 30 ljudi ako svi imaju covid-potvrdu

Okupljanja i privatnie svečanosti, uključujući svadbe, mogu se održavati ako na njima nije prisutno više od 30 osoba, a ukoliko prelazi brojka prelazi ograničenje, potrebno je da sve prisutne osobe imaju EU digitalnu covid potvrdu.

Ostale zaštitne mjere i ograničenja

Ograničeno je radno vrijeme pekarnica i trgovina kruha i pekarskih proizvoda do ponoći, kao i casina, automat-klubova i kladionica.

Zabranjena je prodaja alkohola u vremenu od ponoći do 06.00 sati.

Preporuča se da se vjerski obredi prenose putem radio ili TV programa, bez dolaska u vjerske objekte.

I dalje je na snazi obveza korištenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima.