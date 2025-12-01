Evo koji sve proizvodi imaju od danas zaštićenu cijenu u dućanu

Od danas još trideset proizvoda ima zaštićenu, najvišu dozvoljenu cijenu koju je prije deset dana odredila Vlada. Sad je ukupno sto proizvoda sa zaštićenom cijenom. Trgovci su dužni i za novih trideset proizvoda osigurati najmanje jednu vrstu artikla iz kategorije po ograničenoj cijeni te odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl iz svake kategorije. Poželjno je imati i povoljnije cijene proizvoda u istoj kategoriji. Trgovac uvijek u ponudi mora imati neki od proizvoda iz kategorije sa zaštićenom cijenom.

Cijena prvih 70 proizvoda zaštićena je Vladinom odlukom u veljači ove godine. Sad im se pridružilo još 30 artikala.

Šibenik: Stupio na snagu zakon o ograničenim cijenama 70 proizvoda | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Trgovac je dužan uz svaki taj proizvod staviti znak da se radi o proizvodu zaštićene cijene, a na ulazu u trgovinu li unutar nje mora imati plakat s kategorijama proizvodakoji tu oznaku nose. Trgovine veće od 400 četvornih metara moraju imati i zasebne dijelove za prodaju s artiklima ograničenih cijena.

Šibenik: Stupio na snagu zakon o ograničenim cijenama 70 proizvoda | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kruh (raženi, kukuruzni, pšenični) od danas ne smije imati cijenu višu od 1,80 €/kg, lizika pecivo koštati smije maksimalno 0,69 €/30 g, listovi za pite i savijače – do 1,23 €/500 g, toast – do 3,00 €/400–500 g, njoki – do 1,29 €/400–500 g, petit keksi do 2,49 €/ kg, mliječni namaz smije koštati do 0,55 €/100 g, vrećica majoneze do 0,75 €/80–85 g, vrhnje za kuhanje s 20 posto masti do 0,99 € za 200 g, stolni margarin do 0,79 €/250 g, očišćene lignje od 400–500 grama ne smiju premašiti cijenu od 4,49 eura, a zamrznuti špinat od 1,99 eura za 450 g. Dvjesto grama badema ne smije koštati više od 4,75 eura, konzerva kukuruza šećerca ne više od 1,20 eura za 340 grama, smrznuti miks graška i mrkve smije ići do 1,40 €/400–500 g.

"Zamrznutu" maksimalnu cijenu od danas ima i zimska salama, 10,90 €/kg, zatim ajvar u staklenci, do 2,75 €/650–700 g, kiseli krastavci u staklenci smiju koštati do 1,55 €/600–680 g, kisela paprika u staklenci od 650–700 g ne smije biti skuplja od 2,62 eura. Šunka za pizzu ima maksimalnu cijenu 3,99 €/kg, med (staklenka) – do 5,70 €/900 g, kompot od breskve 2,12 €/900 g, u zaštićenu košaricu ušao je i čokoladni namaz s dodatkom orašastih plodova, čija cijena ne smije premašiti 2,65 eura za 350–450 g.

Sok, jabučni nektar, ima zaštićenu cijenu od 1,20 eura po litri, vrećice čaja do 1,09 €/20 kom, zaštićene su odsad i vlažne maramice za bebe, sa cijenom od najviše 0,02 €/po komadu, dječja gotova kašica na 1,05 €/100 g, krema za ruke – do 0,95 €/100 ml, sapun za ruke (tekući) – do 1,50 €/100 ml, papirnati ručnici (troslojni) – do 1,39 eura po roli.