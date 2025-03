Evo kolike su uskrsnice u državnim tvrtkama: Jednoj firmi je porasla za čitavih 28 centi

Državne tvrtke i ove godine dijele uskrsnice svojim zaposlenicima koje se uglavnom kreću oko 132 eura. Za razliku od božićnica koje su bile daleko izdašnije, najveća uskrsnica isplaćuje se u iznosu od 200 eura. Međutim, neke tvrtke poput Hrvatskih voda, Jadrolinije, Hrvatskih šuma i HRT-a još nisu donijele odluku o isplati uskrsnica.

Iako je isplata uskrsnice zaposlenicima Croatia Airlinesa predviđena kolektivnom ugovorom, iznos zasad još nije definiran, kako doznajemo od Davora Janušića, glasnogovornika hrvatske nacionalne aviokompanije.

- U JANAF-u je pitanje dara u naravi pred Uskrs, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika, regulirano važećim Kolektivnim ugovorom te se postupa sukladno odredbama istog. Temeljem Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik prima uoči Uskrsa dar u naravi u iznosu od 132,73 eura, kao i prošle, 2024. godine - rekli su nam u JANAF-u.

Najbolje prolaze djelatnici Hrvatskih autocesta

Najveće uskrsnice isplaćuju se u Hrvatskim autocestama, gdje će sukladno Kolektivnom ugovoru biti isplaćen jednokratni dodatak na plaću (uskrsnica) u neoporezivom iznosu od 200 eura. Uskrsnica je ista kao i prošle godine.

Hrvatske željeznice nisu promijenile iznos uskrsnice u odnosu na prošlu godinu.

- HŽ Infrastruktura d.o.o. radnicima će isplatiti uskrsnicu u visini 150 eura po radniku. Iznos uskrsnice je određen prema važećem Kolektivnom ugovoru, odnosno njegovim Aneksima - odgovorili su nam iz HŽ Infrastrukture.

S druge strane, djelatnicima njihove sestrinske tvrtke iznos uskrsnice porastao je za sedam eura u odnosu na uskrsnicu iz 2024. godine.

- Sukladno Kolektivnom ugovoru HŽPP će svojim radnicima isplatiti uskrsnicu u iznosu od 150 eura. Prošle godine uskrsnica je bila isplaćena u iznosu od 143 eura - odgovorili su nam iz HŽ putničkog prijevoza.

Uskrsnica je porasla i djelatnicima HEP-a, i to za čitavih 28 centi.

- U skladu s Kolektivnim ugovorom za Hrvatsku elektroprivredu, radnicima će se za Uskrs isplatiti dar u naravi u iznosu od 133 eura. U 2024. isplaćen je dar u naravi u iznosu od 132,72 eura - stoji u odgovoru HEP-a za 24sata.

Hrvatska pošta svojim će radnicima prema Kolektivnom ugovoru također isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 133 eura. S obzirom na to da je propisan Kolektivnim ugovorom, iznos se, kažu nam, nije mijenjao u odnosu na prošlu godinu.

S druge strane, INA svojim radnicima isplaćuje uskrsnicu u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, i to putem INA beneFIT kartice.

- Isplatom uskrsnice obuhvaćeni su svi radnici u društvima INA Grupe u Hrvatskoj, odnosno više od 8000 radnika. Iznos uskrsnice nije se mijenjao u odnosu na prošlu godinu - odgovaraju nam iz INA-e.

Hrvatske ceste će, kao i prošle godine, radnicima isplatiti uskrsnicu u iznosu od 150 eura.

- Budući da je Uskrs tek krajem travnja, odluka o tome još nije donesena - odgovorili su nam iz HRT-a.

Neke tvrtke još čekaju odluku

U Hrvatskim vodama također su nam rekli da još nisu donijeli odluku o isplati uskrsnica, baš kao ni u Hrvatskim šumama.

Treba napomenuti kako su uskrsnice u državnim tvrtkama uvijek bile skromnije u odnosu na božićnice, pogotovo ove posljednje, kad su mnoge tvrtke u vlasništvu države znatno povećale iznose božićnica, dok su, kao što vidimo, uskrsnice ostale u istim iznosima kao i godinu ranije. Tako su, primjerice, zaposlenici Hrvatske pošte i HEP-a primili oko 500 eura božićnice, Ina je, pak, isplatila božićnicu u iznosu od 331,81 euro neto i dar za djecu u visini od 132,72 eura neto po djetetu, a u JANAF-u su primili 331,81 euro.

Dodajmo i kako se uskrsnice u gradovima i općinama ove godine kreću od 25 do 120 eura. U Zagrebu se umirovljenicima s mirovinama do 350 eura isplaćuje 100 eura. Grad Rijeka dijeli uskrsnice od 70 eura umirovljenicima koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove, Split i Dubrovnik se nisu oglasili, dok je Velika Gorica osigurala uskrsnice za one kojima mirovina ne prelazi 670 eura i za korisnike nacionalne naknade za starije. Oni s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice.