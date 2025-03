Uskrsnice su od 25 do 120 eura: Evo tko će dobiti i kad je isplata

U vrijeme kad je svakodnevni odlazak u trgovinu postao luksuz, zbog nezaustavljivog rasta cijena hrane, pojedini gradovi i općine dijelit će uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženima. Njihovi iznosi ovise o financijskim mogućnostima gradova i općina, a ove godine kreću se od 25 do 120 eura.

- Neki daju manje, neki više, neki ne daju. Imamo previše općina koje su siromašne, odnosno nemaju dovoljno prihoda. To je jedna prevelika razlika i vid diskriminacije, jer pitanje hoćeš li dobiti uskrsnicu i u kojem iznosu ovisi stanuješ li u bogatoj ili siromašnoj općini - upozorava Željko Šemper, mirovinski analitičar.

Iako se na ovaj problem upozorava godinama, država po tom pitanju ništa do sada nije učinila.

- Tu bi država trebala postupiti pravedno, kao što je to bio slučaj s isplatom božićnice. Svi umirovljenici bi trebali dobiti uskrsnicu, a ne da to primanje ovisi u kojem gradu ili općini žive. To nije u redu - poručio je Šemper.

U Zagrebu se umirovljenici s mirovinama do 350 eura i pojedine kategorije građana mogu nadati uskrsnici u visini od 100 eura. Procjenjuje se da će ona biti isplaćena za oko 10.000 umirovljenika, a značajno povećanje broja korisnika ove godine rezultat je povećanja cenzusa za ostvarivanje prava. Iz Grada Zagreba napominju kako je 2021. godina uskrsnica za umirovljenike iznosila 13,27 eura i da je ove godine ona sedam puta veća. Osim umirovljenicima, uskrsnicu će isplatiti i za 22.350 korisnika novčanih naknada. Riječ je o 16.470 korisnika doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, 4500 korisnika inkluzivnog dodatka, 500 branitelja korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili korisnike zajamčene minimalne naknade, 400 korisnika prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, 250 korisnika džeparca u domovima za starije osobe, 130 korisnika kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i 100 korisnika prava na doplatak za djecu bez jednog roditelja. Za ovu namjenu u proračunu Grada Zagreba osigurano je 3,23 milijuna eura.

Dubrovnik i Split nisu se oglasili oko uskrsnica. Lani su ih isplatili pa je za očekivati da će tako biti i ove godine. U Gradu Osijeku kažu da će isplatiti do sada najveće uskrsnice, ali još ne otkrivaju koliko. Odluka o visini uskrsnice je, kažu, u pripremi i bit će uskoro predstavljena osječkim umirovljenicima.

- Ove ćemo godine osječkim umirovljenicima isplatiti rekordne uskrsnice. Povećat ćemo i iznose i cenzuse u odnosu na prošlogodišnje uskrsnice i božićnice. Naime, prošle godine božićnicu u iznosu od 40 do 80 eura primili su svi osječki umirovljenici s mirovinom do 470 eura - poručio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Kako bi obuhvatili što više osječkih umirovljenika, od 2021. godine, navodi, kontinuirano se povećavaju cenzusi, ali i iznosi uskrsnica i božićnica. U proračunu ove godine za uskrsnice i božićnice Grad Osijek je osigurao 1,2 milijuna eura, odnosno 150 posto više u odnosu na 2021. godinu, navodi gradonačelnik.

I Pula nastavlja s praksom isplate uskrsnica umirovljenicima s nižim primanjima, za njih 500-tinjak, kao što to čini i za božićne blagdane. No točni iznos uskrsnica nisu naveli, a u proračunu su povećali stavku za tu namjenu - za ovu godinu osigurano je 200.000 eura.

- Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za nabavu bonova, koji traje do 13. ožujka. Nakon završetka postupka i odabira najpovoljnije ponude objavit ćemo točne iznose uskrsnica te ćemo o svim detaljima pravovremeno obavijestiti javnost - poručuju iz Grada Pule.

Za uskršnje blagdane Grad Vukovar i ove godine će provoditi mjeru pod nazivom "Grad koji brine", a koja se odnosi na jednokratne novčane naknade za oko 4000 umirovljenika.

- Naknada će ove godine iznositi 75 eura po korisniku, a isplatit će se umirovljenicima čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima i dohotkom u mjesecu prije isplate ovoga prava ne prelazi iznos od 600 eura. Također, ističemo kako je ovogodišnja naknada veća za čak 35 eura u odnosu na prošlu godinu - poručuju iz Grada Vukovara i očekuju da će broj korisnika biti oko 4000.

I Grad Rijeka, u odnosu na prošlu, za 75 posto uvećao je iznos novčane pomoći koja se dodjeljuje povodom uskrsnih blagdana i sad iznosi 70 eura. Dodijelit će se umirovljenicima koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove, starijima od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć. Procjenjuje se da će ovo pravo ostvariti oko 800 umirovljenika, 200 starijih od 65 godina, a isplata se planira u tjednu prije Uskrsa.

Uskrsnice su najavili i gradovi Kutina, Mursko Središće, Samobor, Varaždin, Velika Gorica, Zaprešić i Županja, a od općina to su Fužine, Kalinovac, Kravarsko, Pokupsko, Veliko Trojstvo i Jakovlje, koja ove godine uskrsnice dijeli prvi put.

Umirovljenici iz Kutine s mirovinom do 400 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura. Uskrsnici se mogu nadati i korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje primaju inkluzivni dodatak. U Murskom Središću dijele se bonovi, a pravo na njih imaju umirovljenici čiji je zbroj mirovina manji od 630 eura. Umirovljenici s mirovinom do 340 eura dobit će bon od 35 eura. Oni s mjesečnim prihodima između 341 i 470 eura dobit će bon od 30 eura, a bon u vrijednosti od 25 eura dobit će oni s prihodima između 471 i 630 eura. Umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodjelu bonova dobit će i bon u vrijednosti od 25 eura koji će moći iskoristiti u mesnici Mihalić u Murskom Središću. Bonove u vrijednosti od 35 i 25 eura imaju i osobe starije od 65 godina koji su primatelji nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili su bez prihoda.

U Samoboru uskrsnicu će dobiti umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni branitelji Domovinskog rata koji imaju mirovinska i druga primanja do 400 eura, kao i svi nezaposleni građani. Uskrsnicu od 85 eura dobit će oni čiju su mjesečna primanja do 250 eura. Na 60 eura uskrsnice mogu računati oni s primanjima između 250 i 325 eura, a uskrsnicu od 45 eura dobit će oni s prihodima između 325 i 400 eura.

Varaždin je povećao iznos uskrsnice za umirovljenike i ostale kategorije građana, ali i cenzus. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura za Uskrs će dobiti 75 eura. Onima s primanjima od 350 do 600 eura isplatit će se 60 eura. Ostali korisnici dobit će 75 eura uskrsnice.

Velika Gorica osigurala je uskrsnice za umirovljenika kojima mirovina ne prelazi 670 eura i za korisnike nacionalne naknade za starije osobe. Umirovljenici s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 eura dobit će 65 eura. Na 50 eura uskrsnice mogu računati oni s prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice. Korisnici nacionalne naknade dobit će uskrsnicu od 120 eura.

Zaprešić dijeli uskrsnicu od 40 eura svim umirovljenicima bez obzira na visinu mirovine. Dobit će je i korisnici zajamčene minimalne naknade te nezaposleni branitelji iz Domovinskog rata.

U Općini Fužine umirovljenici čija mirovina ne prelazi 500 eura za Uskrs će dobiti poklon bon koji će se moći koristiti u dvije trgovine. Oni s mirovinom do 360 eura dobit će 80 eura uskrsnice. Oni čiji su prihodi između 360 i 430 eura dobit će 60 eura, a poklon bon u vrijednosti od 50 eura dobit će umirovljenici čija je mirovina veća od 430 eura, a ne prelazi 500 eura. 

