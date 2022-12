Evo koliko danas trebate izdvojiti za blagdansku košaricu

Najrealniji omjer cijena i poskupljenja vidi se na takozvanoj božićnoj košarici koju su radili Nezavisni sindikati hrvatske (NHS). S obzirom na to da su se zadnji puta njome bavili 2018., te sve do ove godine nisu na njoj radili jer je to vrlo opsežan posao, njihovi rezultati pokazuju da su cijene pojedinih košarica narasle i više od 400 kuna. Usporedbe radi, najskromnija košarica je 2018. gotovo toliko i koštala. Točnije nešto više od 500 kuna.