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FRIŠKA ODLUKA

Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama u Zagrebu! Ove su poruke dočekale vozače

Piše 24sata,
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Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama u Zagrebu! Ove su poruke dočekale vozače
ILUSTRACIJA | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na crpki u istočnom dijelu metropole, razlika je jedino što će odluka o ograničenju točenja vrijediti, kako je navedeno, ‘do opoziva‘

Vozače na dvjema benzinskim crpkama Ine i Petrola u Zagrebu danas poslijepodne dočekale su poruke da se točenje goriva ograničava na 300 litara, prenosi Jutarnji list. 

- Obavještavamo vas da se od 24. srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji - piše u obavijesti koju je Ina istaknula na crpki u zapadnom dijelu Zagreba.

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Gotovo identičnu poruku Petrol je objavio na crpki u istočnom dijelu metropole, razlika je jedino što će odluka o ograničenju točenja vrijediti, kako je navedeno, ‘do opoziva‘. 

Prema pisanju portala Regionalexpress, na benzinskoj postaji Petrola u Mutilskoj ulici u Puli od danas je na snazi privremeno ograničenje prodaje goriva. Iz Petrola nisu naveli razlog uvođenja ograničenja, već su u obavijesti kupcima zahvalili na razumijevanju i suradnji.

Za sada nije poznato odnosi li se ova mjera samo na benzinsku postaju u Mutilskoj ulici ili će biti uvedena i na drugim Petrolovim lokacijama

Za razliku od Ine koja nije donosila odluke o ograničenjima točenja goriva, barem ne u novijoj povijesti, Petrol ima iskustva s restrikcijama točenja na matičnom tržištu u Sloveniji. Sredinom ožujka, nakon što je eskalirao rat u Arapskom zaljevu, Petrol je na dijelu benzinskih crpki u deželi privremeno ograničio točenja obrazloživši te odluke povećanom potražnjom za gorivom. Na taj način Petrol je demantirao glasine da se Slovenija suočila s nestašicama benzina i dizela zbog ratne krize u Arapskom zaljevu i otežanih dobavnih pravaca.

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