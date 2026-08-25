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HRVATSKA NIJE NA VRHU

Evo koliko je rasla cijena goriva u zadnjih godinu dana u Europi i gdje se na listi našla Hrvatska

Piše Antonela Šaponja,
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Evo koliko je rasla cijena goriva u zadnjih godinu dana u Europi i gdje se na listi našla Hrvatska
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Marko Picek/PIXSELL
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Najveći rast cijene dizela među državama prikazanima na infografici zabilježen je u Rumunjskoj i Nizozemskoj, gdje je gorivo u godinu dana poskupjelo 31 posto

Gorivo od utorka ponovno poskupljuje. Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva, a u odnosu na prethodni tjedan trošarine su ostale na istoj razini. Tako će se u sljedećem sedmodnevnom razdoblju najviše maloprodajne cijene benzina, dizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina povećati.

NOVA POSKUPLJENJA Cijena goriva ruši novi rekord, Vlada ima dva alata da ono bude jeftinije. Ali ih ne koristi...
Cijena goriva ruši novi rekord, Vlada ima dva alata da ono bude jeftinije. Ali ih ne koristi...

Benzinsko gorivo poskupjet će tri centa, na 1,66 eura po litri, dok će cijena dizela porasti šest centi, na 1,86 eura po litri. Poskupljuje i plavi dizel, kojem će cijena biti 1,32 eura po litri, odnosno pet centi više nego dosad. UNP za spremnike stajat će 1,27 eura po kilogramu, što je povećanje od tri centa, dok će UNP za boce poskupjeti četiri centa, na 1,85 eura po kilogramu.

Koliko bi gorivo koštalo bez Vladinih mjera?

Vlada navodi i koliko bi iznosile cijene kada ne bi bilo njezinih mjera, odnosno kada bi se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formirale na razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi. U tom bi slučaju benzin stajao 1,81 euro po litri, a dizel 2,07 eura po litri. Plavi dizel koštao bi 1,41 euro po litri.

Zagreb: Prijeti poskupljenje goriva, Vlada sazvala sjednicu
Zagreb: Prijeti poskupljenje goriva, Vlada sazvala sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

UNP za spremnike dosegnuo bi 1,38 eura po kilogramu, dok bi UNP za boce stajao 2,09 eura po kilogramu. Drugim riječima, prema izračunu Vlade, mjere trenutno cijenu benzina drže 15 centi niže, dizela 21 cent niže, plavog dizela devet centi niže, UNP-a za spremnike 11 centi niže, a UNP-a za boce 24 centa niže od cijena bez mjera.

Dizel najskuplji u Rumunjskoj i Nizozemskoj

Cijene goriva u Hrvatskoj u posljednjih su godinu dana porasle, no manje nego što je to bio slučaj u prosjeku Europske unije. Prema podacima Eurostata za srpanj 2026., cijena dizela u Hrvatskoj bila je 14 posto viša nego godinu ranije, dok je benzin poskupio osam posto. To je manje od prosječnog rasta cijene dizela u Europskoj uniji, koji je iznosio 20 posto. Kod benzina je prosječni rast na razini EU-a bio 15 posto. 

Infografika: Koliko je gorivo poskupjelo u posljednjih godinu dana?
Infografika: Koliko je gorivo poskupjelo u posljednjih godinu dana? | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Najveći rast cijene dizela među državama prikazanima na infografici zabilježen je u Rumunjskoj i Nizozemskoj, gdje je gorivo u godinu dana poskupjelo 31 posto.

NOVE CIJENE Od danas je gorivo skuplje
Od danas je gorivo skuplje

Slijedi Njemačka s rastom od 27 posto, dok su u Francuskoj cijene dizela porasle 24 posto, a u Grčkoj 22 posto. Austrija i Italija bilježe rast od 19 posto, Poljska 16 posto, dok je Slovenija na 13 posto. U Mađarskoj je rast cijene dizela bio tek jedan posto.

Benzin najviše poskupio u Litvi

Kod benzina je najveći rast među prikazanim državama zabilježen u Litvi, gdje je cijena u godinu dana porasla 25 posto. Slijedi Rumunjska s 23 posto, a Njemačka s 22 posto.

U Nizozemskoj je benzin poskupio 21 posto, u Francuskoj i Poljskoj po 16 posto, dok su Austrija i Grčka zabilježile rast od 15, odnosno 13 posto. Slovenija je na devet posto, dok su Hrvatska i Italija na osam posto.

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
Šibenik: Od danas skuplje gorivo | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Hrvatska se tako prema podacima za srpanj 2026. nalazi ispod prosjeka Europske unije i kod dizela i kod benzina. Cijena dizela porasla je 14 posto, prema prosječnih 20 posto u EU-u, dok je benzin poskupio osam posto, prema prosječnih 15 posto u Uniji.

Podaci prikazani na infografici odnose se na promjenu cijena goriva u pojedinim državama članicama Europske unije u razdoblju od srpnja 2025. do srpnja 2026., a izvor je Eurostat.

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Komentari 11
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