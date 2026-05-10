Evo koliko ljudi su prisluškivali, koliko pratili, koliko imovine su uzeli našim, a koliko strancima

Općinska i Županijska državna odvjetništva, Uskok i DORH su u prošloj godini odradili više od 243.000 predmeta i smanjili zaostatke od prethodnih godina, navodi se u izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. On se žali i na dobnu strukturu više od 2000 zaposlenih, ali i na opremljenost. Iz opsežnog izvješća o radu prepunog statističkih podataka mogu se iščitati i inače javnosti nepoznati podaci.

Tako se navodi da je Uskok u 182 slučaja provodio "posebne dokazne radnje", što je pravni naziv za prisluškivanje razgovora. Pod tim mjerama je bilo lani 265 ljudi i 451 broj telefona. Takvu mjeru treba dobro obrazložiti i mora je odobriti sud. Većina onih koji su prisluškivani je završila s kaznenim progonim. Zanimljivo je da su uz automobile i stanove, u dva slučaja istražitelji prisluškivali i zatvorske ćelije. Još 213 osoba je bilo pod nešto blažom mjerom u kojoj istražitelji prate njegove telefonske kontakte, znaju s kim kontaktira, ali ne i što razgovaraju.

Lani je po presudama oduzeta imovina od skoro 13 milijuna eura, a zbog istraga je blokirano još 27 milijuna eura vrijednosti imovine. Godinu prije je zbroj presuđene i blokirane imovine bio oko 60 milijuna eura. Uskok je samo lani optužio 450 osoba, a ukupno su u tijeku imali 1.757 optužnica na kraju godine. Zanimljiv je podatak i da je Uskok zaprimio čak 2301 kaznenu prijavu, sve su ih obradili i nakon obrade odbacili njih 80 posto. Za ostatak su otvorili 437 istraga.

Godinama se spekulira da Hrvatska služi i za skrivanje i pranje novca državljanima drugih država, a izvješće to i potvrđuje. Sam iz par zemlja EU je Hrvatska dobila zahtjev za blokadu ili oduzimanje oko 39 milijuna eura imovine za koje je u matičnim državama donesena presuda i pokrenute istrage. Neka Županijska državna odvjetništva su dali detaljni opis nekretnina koje su oduzimali s površinama, a neka su se zadržala samo na općem opisu. Pa je tako splitski ŽDO naveo blokadu dva zemljišta vrijedna 4,2 milijuna eura, stana u Omišu, nekretnine od 165.000 eura, 2,7 milijuna na bankovnom računu. U Zagrebu je pak bila blokirana imovina stranaca po zahtjevu njihovih država u vrijednosti 18,5 milijuna eura, a uglavnom se radi o novcu na bankovnim računima. Šibenik je primjerice naveo da je po dva zahtjeva blokirao nekretninu i brod koji zajedno vrijedne više od pet milijuna eura.