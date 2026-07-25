Evo koliko plaćamo savjetnicu Milanovića za obrazovanje koja se ne miješa puno u svoj posao
Jadranka Žarković u šest godina nije u javnosti izrekla ni jednu riječ o bilo čemu iz područja odgoja i obrazovanja. Na Pantovčak je stigla uz goleme kritike sa svih strana i brdo tračeva
U ponedjeljak, 16. ožujka 2020., u Hrvatskoj je nastupio lockdown za sve škole i vrtiće. Zbog epidemije korone, sljedeće mjesece djeca i mladi bit će prepušteni nastavi s kamera, online druženjima i učenju, zatvoreni u stanovima. Iako se naporima Ministarstva nastava vratila u škole do rujna, još godinu dana učenici su bili u “mjehurićima”, nosili maske, ostajali u povremenoj online nastavi. I danas mnogo mladih ima posljedice od tog perioda.