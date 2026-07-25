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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
ZAŠTO ŠUTI? PLUS+

Evo koliko plaćamo savjetnicu Milanovića za obrazovanje koja se ne miješa puno u svoj posao

Piše Ana Dasović,

Jadranka Žarković u šest godina nije u javnosti izrekla ni jednu riječ o bilo čemu iz područja odgoja i obrazovanja. Na Pantovčak je stigla uz goleme kritike sa svih strana i brdo tračeva

U ponedjeljak, 16. ožujka 2020., u Hrvatskoj je nastupio lockdown za sve škole i vrtiće. Zbog epidemije korone, sljedeće mjesece djeca i mladi bit će prepušteni nastavi s kamera, online druženjima i učenju, zatvoreni u stanovima. Iako se naporima Ministarstva nastava vratila u škole do rujna, još godinu dana učenici su bili u “mjehurićima”, nosili maske, ostajali u povremenoj online nastavi. I danas mnogo mladih ima posljedice od tog perioda.

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Komentari 17
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
TEŠKA NESREĆA

'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima...
DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega
U ŠIBENIKU

DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega

Ugostitelj koji je medijima rekao da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili kafić zbog posluživanja izvan radnog vremena i bez izdavanja računa. 24sata doznaje da je uhićen zbog prijetnji djelatnicima Porezne
STRAVA NA A3 Poginulo dijete u nesreći kod Lužana, troje je ozlijeđenih. Vozi se u koloni
SLIJEDI OČEVID

STRAVA NA A3 Poginulo dijete u nesreći kod Lužana, troje je ozlijeđenih. Vozi se u koloni

U smjeru istoka vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Zagreb zapad i Rugvica

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