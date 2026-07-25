ZAŠTO ŠUTI? PLUS+

Evo koliko plaćamo savjetnicu Milanovića za obrazovanje koja se ne miješa puno u svoj posao

Piše Ana Dasović,

Jadranka Žarković u šest godina nije u javnosti izrekla ni jednu riječ o bilo čemu iz područja odgoja i obrazovanja. Na Pantovčak je stigla uz goleme kritike sa svih strana i brdo tračeva