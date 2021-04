Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas će u Banskim dvorima primit predstavnike umirovljenika

Na sastanku će, uz predsjednika Vlade, sudjelovati potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević, predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna te predsjednica Sindikata umirovljenika Jasna A. Petrović.

Podsjetimo, uskoro stižu covid dodaci na mirovine, oni s najmanjim mirovinama trebali bi dobiti više.

Najveće iznose dobit će oko 300 tisuća umirovljenih kojima mirovine ne prelaze iznos od 1500 kuna. S covid dodatkom u iznosu od 1200 kuna oni će tako dobiti gotovo jednu cijelu dodatnu mirovinu.

Tri razreda isplata

Covid dodatak dobit će oko 800 tisuća hrvatskih umirovljenika. Dobit će ga svi oni čija mirovina ne prelazi 4 tisuće kuna.

Točan iznos jednokratne pomoći znat će se nakon sastanka.

- Ono što je najbitnije to je da će oni koji su najsiromašniji, sa najmanjim mirovinama do 1500 kuna dobiti najviše - rekla je zamjenica predsjednika Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna A. Petrović.

Kako RTL neslužbeno doznaje, postojat će tri razreda isplata. Oni s mirovinama od 1500 do 2 tisuće kuna trebali bi dobiti tisuću kuna. Oni s mirovinama do 3 tisuće kuna - po 800 kuna, a oni s mirovinama do 4 tisuće - 400 kuna.

Novac bi se trebao naći na računima umirovljenika najkasnije do 30. travnja.