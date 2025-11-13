Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Od 39,8 milijardi eura koje Vlada planira potrošiti sljedeće godine, otprilike četvrtina otpada na mirovine. Sljedeće godine će se za mirovine izdvojiti 10,2 milijarde eura, što je jedna milijarda više nego ove godine.

S isplatom dodatka koji će doći u prosincu i koji iznosi šest eura po godini staža, premijer Andrej Plenković se pohvalio da će prosječna mirovina prijeći 700 eura. Vlada je izračunala da će prosječno taj dodatak biti isplaćen u iznosu 171 euro, što bi značilo da je prosječni radni vijek 28,5 godina.

- Proračun je socijalan jer štiti standard građana i provodimo načelo solidarnosti kao i uvijek dosad – rekao je Plenković.

U prezentaciji koju je Vlada objavila se navodi da su prosječne mirovine u ovom trenutku na 691 eura s izdvajanjem 9,1 milijardi eura za njih. Naveli su i da je još 2023. godine prosječna mirovina bila 472 eura, pa će ispuniti i ranije svoj cilj da prosječna mirovina bude 750 eura, što su obećali do kraja mandata.

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova. Inače, inflacija je zadnjih godina redovno viša nego što Vlada procjenjuje pri usvajanju proračuna. U 2027. godini će to porasti na 10,5 milijardi eura, a 2027. godine na 10,9 milijardi eura.

Izdvajanje za mirovine su najveći pojedinačni izdatak proračuna, a slijedi izdvajanje za plaće zaposlenih u javnom i državnom sektoru koji će sljedeće godine biti 8,8 milijardi eura ili 400 milijuna eura više nego ove godine.