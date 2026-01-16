Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Hrvatsku u idućim danima očekuje stabilnije, ali osjetno hladnije vrijeme, uz česte jutarnje minuse, a donijet će i vrlo izražen zimski kontrast između kontinenta, Like i obale. Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U Zagrebu će petak još proteći relativno blago, no vikend će označiti početak zahlađenja. Već od nedjelje jutra će biti oko nule ili ispod nje, a početkom tjedna slijedi pravo zimsko razdoblje. Jutarnje temperature spuštat će se do oko -8 ili -9 °C, dok će dnevne vrijednosti ostajati ispod nule ili tek oko nje. Vrijeme će biti stabilno i uglavnom suho, ali uz povećan rizik od poledice.

Osijek očekuje još izraženija hladnoća. Već tijekom vikenda jutarnje temperature bit će u minusu, a početkom tjedna minusi će se produbljivati do oko -7 do -9 °C. Dnevne temperature kretat će se oko nule ili u blagom minusu, uz pretežno sunčano vrijeme i hladan istočni vjetar koji će dodatno pojačavati osjećaj zime.

Najhladnije će biti u Gospiću. Vikend će donijeti jutarnje temperature oko i ispod nule, a početkom tjedna minusi će postati izraženi. Jutra će se spuštati i do oko -7 ili -8 °C, dok će dnevne temperature često ostajati u minusu ili tek oko nule. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali uz pravu zimsku hladnoću karakterističnu za ličko područje.

Na obali će vremenska slika biti blaža, ali ne i posve ugodna. Split će tijekom vikenda zadržati dnevne temperature do 14 ili 15 °C, uz dosta sunca. Početkom tjedna stiže osvježenje – jutra će biti osjetno hladnija, oko 2 do 3 °C, a dnevne temperature spustit će se na oko 10 do 11 °C. Bura će povremeno puhati umjereno i pojačavati osjećaj hladnoće.

Rijeka će u nadolazećim danima biti na svojevrsnoj granici između hladnijeg kontinenta i blažeg juga. Vikend će donijeti promjenjivo do sunčano vrijeme, s dnevnim temperaturama oko 12 do 13 °C. Početkom tjedna slijedi postupno zahlađenje, pa će se dnevne vrijednosti spuštati prema 7 do 9 °C, uz sve hladnija jutra. Bura će biti česta, osobito u noćnim i jutarnjim satima.

Dok će Gospić, Osijek i Zagreb ući u stabilno, suho, ali vrlo hladno zimsko razdoblje, obala će zadržati blaže temperature. Ipak, bura i hladna jutra podsjetit će da je siječanj u punoj snazi i na kopnu i uz more.

