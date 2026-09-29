Evo što je Tomašević poručio štrajkašima: 'Ne mogu ovo odugovlačiti unedogled...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da je trenutno najvažnije arbitražom definirati nužne poslove koji će se obavljati tijekom štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ocijenivši da današnje odluke Županijskog suda ne znače da je štrajk zakonit. ''Ključno je što prije definirati arbitražu, a za to mi doista nismo odgovorna strana. Sindikati to ne mogu odugovlačiti unedogled. Kada bi se definirale nužne usluge, onda ne bi imali dva tramvaja na ulici nego neki minimalni broj, što bi itekako olakšalo situaciju za građane'', rekao je gradonačelnik na konferenciji za medije.

Arbitraža u ZET-u još nije počela zbog odugovlačenja sindikata sa imenovanjem svojeg predstavnika u tročlanoj komisiji, istaknuo je Tomašević.

Nakon što je zagrebački Županijski sud odbio prijedloge ZET-a i Holdinga za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, gradonačelnik napominje da te sudske odluke još ne znače da je štrajk koji su organizirali sindikati zakonit. Presude o tom pitanju bit će poznate sutra.

''To su dva odvojena sudska procesa, i ne smijemo ih miješati sa arbitražom o nužnim poslovima koja ide mimo suda, a koja je vrlo bitna za građane'', rekao je Tomašević.

Što se tiče Čistoće, zasad nema dogovora o arbitraži, izvijestio je predsjednik Uprave Holdinga Ivan Novaković, jer sindikat predlaže da na teren izađe 75 radnika, što smatra nedovoljnim.

''Danas smo uspjeli dogovoriti s predstavnicima sindikata da u prvoj smjeni izađe 20 kamiona koji su servisirali primarno javno službe i institucije, ali i dio građana prema nekim operativnim prioritetima, tu se uglavnom radi u višestambenim zgradama. Dva kamiona će izaći u drugoj smjeni'', poručio je Novaković.

Tomašević: Situacija bez presedana

Ako ne dođe do dogovora sa sindikatima, gradonačelnik Tomašević kaže da Grad razmatra nekoliko pravnih opcija.

''Ovo je situacija bez presedana, to se nikome nije dogodilo. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60 posto u tri godine, ali događa se samo iz njima znanih razloga'', rekao je.

Sa sindikatima je spreman sjesti za stol tek kada počnu obavljati nužne usluge. ''Naravno da je svaki štrajk ometanje, ali ne na ovakav način. Ovakvo ometanje nije dozvoljeno policajcima, vatrogascima ni liječnicima, a ne bi se smjelo događati niti u javnom prijevozu', dodao je gradonačelnik.

U eventualne političke motive sindikalnih lidera nije htio ulaziti. ''Ako se na natječaj za jednog operativnog radnika u ZET-u javi četiri kandidata, onda su ti uvjeti, plaće i dodaci očito konkurentni, i to u zemlji gdje nedostaje radnika u svakom sektoru'', naglasio je Tomašević, dodavši da se kolektivni pregovori također vode s odgojiteljima u dječjim vrtićima, vatrogascima te zaposlenicima kulturnim ustanovama i gradskoj upravi.

Na pitanje o odvijanju nastave, rekao je da jučer nije bilo velikih kašnjenja. "Ako ova situacija potraje, imat ćemo drugačije preporuke od ovih koje smo dali, ako učenici izostanu. Ako roditelji opravdaju njihov izostanak, onda će i škole to napraviti", poručio je gradonačelnik Zagreba.