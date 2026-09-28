Tomašević: Sindikati ZET-a nisu osigurali prijevoz do bolnica. Mislim da je to stvarno sramota

U ponedjeljak u 03:30 krenuo je veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog Holdinga. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zahvalio je građanima što su se pridržavali uputa i time, kako kaže, spriječili prometni kolaps...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis | Video: 24sata/Grad Zagreb

Tomašević je kazao da je štrajk počeo prije završetka arbitraže kojom bi se trebali utvrditi nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka, piše HRT.

- Jutros je gotovo u potpunosti obustavljen javni prijevoz i odvoz otpada. To se dogodilo unatoč tomu što nije završena arbitraža o takozvanim nužnim minimalnim poslovima, a što se po zakonu treba završiti ako se poslodavac i sindikat ne mogu dogovoriti koliko se poslova mora odrađivati za vrijeme štrajka. Arbitraža nije završena zbog odgovornosti sindikata koji cijelo vrijeme odugovlače - kaže Tomašević, piše HRT.

Tomašević je zahvalio građanima Zagreba koji su se, kako je rekao, u situaciji bez presedana ponijeli iznimno odgovorno.

- Poslušali su sve upute koje smo dali, a da nisu, imali bismo veliki prometni kolaps. To se nije dogodilo, prvenstveno zahvaljujući odgovornosti građana. Odgovornost građana možemo suprotstaviti odgovornosti sindikalnih lidera koji, suprotno hrvatskoj i europskoj praksi, nisu definirali nužne minimalne usluge koje se moraju odrađivati, rekao je za HRT.

Kazao je kako su pojedini sindikalni čelnici priželjkivali i najavljivali najgori mogući prometni scenarij. Prema njegovim riječima, razmjeri obustave najbolje se vide po broju vozila koja su izašla na zagrebačke ulice.

- Kada govorimo o javnom prijevozu, danas su u prvoj smjeni izašla dva tramvaja i jedan autobus. Jedan autobus od 300 koji otprilike voze u ovo doba godine i dva tramvaja od otprilike 200 koji inače voze. Unatoč tome što se nije dogodio prometni kolaps, dogodila se ogromna disrupcija života građana. U normalnom danu, u ovo doba godine, trebali bismo imati 400 tisuća putovanja - istaknuo je Tomašević.

Iako javnog prijevoza, osim par tramvaja i jednog busa, nije bilo, broj automobila na cestama u Zagrebu nije se drastično povećao...

- Danas smo na cestama imali samo 15 posto automobila više nego što smo imali u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Nažalost, očekujemo i sutra nastavak štrajka tako da molimo građane da se uputa drže i sutra. Ne bi bilo dobro da neki građani pomisle kako su danas dobro prošli pa se vrate starim navikama. Ako se to dogodi, sutra će biti velika gužva, upozorio je Tomašević - kaže Tomašević, piše HRT.

Govoreći o sindikatima, ostao je pri stavu da je pokretanje potpune obustave prije završetka arbitraže bilo neodgovorno.

- Izrazito, ali izrazito je neodgovorno i bez presedana da su krenuli u potpuni štrajk i obustavu javnog prijevoza te odvoza miješanog komunalnog otpada prije završetka arbitraže, rekao je.

Tomašević smatra da odgovornost za moguću štetu snose sindikalni čelnici.

- Mi danas ne znamo što se sve u Zagrebu dogodilo, kakve štete su potencijalno nastale. Neki liječnik ili medicinska sestra ili policajac su možda zakasnili na posao. Sindikalni lideri su mogli pričekati nekoliko dana da arbitraža završi. Pravna odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala ili će nastati je imenom i prezimenom na sindikalnim liderima - poručio je.

Posebno je kritizirao obustavu autobusne linije koja povezuje parkiralište na Borongaju s KBC-om Zagreb.

- Sramotno je da čak nije funkcionirala ni autobusna linija od velikog parkirališta na Borongaju do KBC-a Rebro - najveće bolnice u Zagrebu i Hrvatskoj. Ta linija je uvedena i za pacijente i za liječnike. Čak ni ta, kratka, a bitna linija nije funkcionirala. Sramotna je izjava sindikata koji su rekli da nisu mogli osigurati ni dva vozača da ta autobusna linija funkcionira. To je neodgovorno, socijalno neosjetljivo i bez presedana, kazao je Tomašević.

Tomašević je u razgovoru za Novu TV kritizirao način na koji je organiziran štrajk.

- Ovo što su napravili bilo je apsolutno neodgovorno prema građanima. Jedna stvar je štrajk, a druga napraviti ovakav štrajk - rekao je Tomašević i dodao:

- Sindikati u Čistoći jesu osigurali odvoz otpada za bolnice, a sindikati ZET-a prijevoz za bolnice nisu. Mislim da je to stvarno sramota. Ne mogu ulaziti u motive sindikalnih lidera, mogu samo reći da nije normalno ako ulažete u opremu, kupujete nove tramvaje, autobuse, kamione za odvoz, kosilice i povećate plaće da dobijete ovakav štrajk koji se ne radi po pravilima. Doista se pitam koji su to motivi - rekao je Tomašević, piše Dnevnik.hr.

Tomašević je usporedio odnos sindikata prema sadašnjoj gradskoj vlasti s razdobljem bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, navodeći da tada nije bilo štrajkova.

- Meni je jednostavno nevjerojatno da bivšem gradonačelniku koji je kršio kolektivni ugovor, zbog čega su ga sindikati tužili, nije bilo nijednog štrajka. Mi poštujemo kolektivni ugovor iako je istekao, a nama se događa ovo što se u Zagrebu nije dogodilo posljednjih 90 godina...

Dodao je da je u Čistoći ipak organiziran dio odvoza otpada za prioritetne ustanove.

- Što se tiče sindikata u Čistoći, tamo je barem izašlo 10-ak kamiona kako bi se odvozio otpad iz bolnica, vrtića i škola, rekao je Tomašević...

Tomašević je poručio kako je spreman na kompromis koji Grad može financijski izdržati, ali da su u odnosu na sindikate pozicije jako udaljene, najavivši da se štrajk, očito, nastavlja i sutra.

- Ja sam spreman na kompromis koji može Grad financijski izdržati, no naše pozicije su jako udaljene. I danas slušam kako dolaze ultimatumi od sindikalnih lidera, mi ne možemo prihvatiti ponudu koju traže - rekao je Tomašević.

Termin za novi sastanak sa sindikatima, dodao je, još nije utvrđen.

- Danas je dana izjava sindikalnih lidera ZET-a koja je neistinita i kojom se vidi da se manipulira radnicima jer je u toj izjavi sindikalist Jozić rekao da ako sud utvrdi da je štrajk zakonit, da će poslodavac morati platiti plaće za dane u štrajku, što je apsolutno netočno. U zakonu je jasno propisano da poslodavac može odlučiti da za dane u štrajku može razmjerno smanjiti plaću ili neisplatiti, dapače, prošle godine je to napravila Vlada - istaknuo je gradonačelnik.

Dok Vlada nudi rast plaća za javne i državne službenike po modelu 1+1+1, sindikati ZET-a i Holdinga dobili su ponudu povećanja od 4,5+4,5+4,5 posto - kazao je.

- 4,5 posto je već stupilo na snagu 1. siječnja, pa bi od 1. rujna išlo još 4,5 posto i ponuda je bila da se prvi obvežemo za indeksaciju, da rastu plaće automatski s inflacijom. To bi bilo sveukupno kumulativno povećanje od 14 posto, poručio je.

Vidjeli smo da je danas radila tek nekolicina vozača ZET-a. Jeste li razgovarali s nekima od njih? Jesu li doživjeli pritiske ili uvrede zato što su odlučili raditi? Pitali su Tomaševića s RTL-a...

Jesam, razgovarao sam s nekim radnicima. Ne želim nikoga izlagati daljnjim pritiscima, ali moram reći da su mi neki od njih rekli da su doživjeli uvrede od svojih kolega. Želim još jednom reći da nisu prihvatljive nikakve uvrede građana prema radnicima ZET-a ili Holdinga. Uvijek ću stati u njihovu obranu, a kamoli kada je riječ o fizičkim napadima, kakvih je bilo prema radnicima Holdinga i ZET-a. Međutim, isto tako treba reći da svi radnici imaju pravo na štrajk. To je ustavno pravo i nitko ih u tome fizički ne smije sprečavati. Ali isto tako nitko ne smije sprečavati ni radnike koji žele raditi - kazao je Tomašević. piše Net.hr.

Zahvalio je i svim radnicima koji su, kako je rekao, unatoč pritiscima, izašli na posao.

Ovdje pratite sve oko štrajka iz minute u minutuh