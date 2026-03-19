Evo što novi kineski planovi znače za Hrvatsku: Razvoj AI-ja, jačanje turizma, infrastrukture..

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj, Qi Qianjin, održao je brifing za medije na kojem je predstavio ključne poruke s nedavno završenih "Dva zasjedanja" u Pekingu te naglaske novog, 15. Petogodišnjeg plana za razdoblje od 2026. do 2030. godine. U fokusu su bili gospodarski ciljevi Kine, vanjska politika te prilike za produbljivanje suradnje s Hrvatskom u područjima infrastrukture, zelene energije i turizma, signalizirajući novu fazu u razvoju kineskog gospodarstva i njegovih globalnih odnosa.

Kvaliteta ispred brzine kao novi moto razvoja

Godina 2026. označava početak 15. Petogodišnjeg plana, koji veleposlanik Qi opisuje kao nacrt za "kinesku modernizaciju" s naglaskom na industrijskoj nadogradnji i tehnološkoj samodostatnosti. Za 2026. godinu Kina je postavila cilj rasta BDP-a između 4,5 i 5 posto, što je, kako je pojasnio veleposlanik, odraz svjesnog zaokreta s pukog fokusa na brzinu prema kvaliteti i održivosti razvoja.

‍- Ovo odražava značajan pomak u kineskom razvojnom pristupu. Unatoč prilagodbi, stopa rasta od 4,5 do 5 posto i dalje je relativno visoka na globalnoj razini - istaknuo je veleposlanik, usporedivši kineske projekcije s onima za eurozonu (1,3 posto) i Hrvatsku (2,7 posto).

Ključna tema novog plana je razvoj "novih kvalitetnih proizvodnih snaga", što podrazumijeva ubrzanu integraciju umjetne inteligencije, kvantne tehnologije i takozvane "ekonomije niskih visina" u širi industrijski sustav. Istovremeno, veliki naglasak stavljen je i na dobrobit građana, s ciljem otvaranja više od 12 milijuna novih radnih mjesta u gradovima i jačanjem socijalne sigurnosti za radnike u novim industrijama, poput dostavljača, kojih u Kini ima oko 14 milijuna.

Zelena suradnja i tehnološki iskoraci

Zelena tranzicija ostaje jedan od stupova kineske politike, a cilj za 2026. je smanjenje emisija ugljičnog dioksida po jedinici BDP-a za 3,8 posto. Veleposlanik je istaknuo uspješne projekte u Hrvatskoj, poput Vjetroelektrane Senj, kao modele za buduću suradnju na polju obnovljivih izvora energije. Podsjetio je i na izjavu hrvatskog veleposlanika u Kini, koji je suradnju dviju zemalja opisao ključnom riječju: "zelena".

Suradnja se širi i na sektor električnih vozila, gdje kineske tvrtke poput BYD-a aktivno ulaze na hrvatsko tržište. Veleposlanik je kao primjer kineskih tehnoloških inovacija naveo razvoj novih čvrstih baterija koje omogućuju doseg veći od tisuću kilometara, što predstavlja golemi iskorak u usporedbi s dosadašnjim tehnologijama.

Od Pelješkog mosta do izvoza tune

Bilateralni odnosi Kine i Hrvatske, prema riječima veleposlanika, nastavljaju se razvijati u pozitivnom smjeru. Pelješki most ostaje simbol uspješne suradnje, a gospodarski odnosi sada se temelje na "dva krila": daljnjem razvoju infrastrukture i suradnji u zelenoj energiji. Kineske tvrtke nastavljaju sudjelovati u projektima diljem Hrvatske, uključujući luke i ceste na području Splita, a planira se i vijadukt na južnom ulazu u Zagreb.

Prošle je godine robna razmjena dosegla gotovo tri milijarde američkih dolara, a kao jedan od velikih uspjeha istaknut je potpisani protokol o izvozu hrvatske tune na kinesko tržište.

‍- Iako je opseg trgovine tunom relativno malen, to je od velikog značaja za zadarsku regiju i uključena poduzeća. Očekuje se da će ova inicijativa donijeti milijunske prihode - rekao je veleposlanik, dodavši kako se nada i proširenju uvoza drugih hrvatskih proizvoda poput meda i govedine.

Jednostrana bezvizna politika za hrvatske državljane ostaje na snazi, što bi trebalo dodatno potaknuti dolaske kineskih turista, čiji je broj prošle godine dosegnuo gotovo 200.000.