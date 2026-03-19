Evo što novi kineski planovi znače za Hrvatsku: Razvoj AI-ja, jačanje turizma, infrastrukture..
Kineski veleposlanik u Hrvatskoj, Qi Qianjin, održao je brifing za medije na kojem je predstavio ključne poruke s nedavno završenih "Dva zasjedanja" u Pekingu te naglaske novog, 15. Petogodišnjeg plana za razdoblje od 2026. do 2030. godine. U fokusu su bili gospodarski ciljevi Kine, vanjska politika te prilike za produbljivanje suradnje s Hrvatskom u područjima infrastrukture, zelene energije i turizma, signalizirajući novu fazu u razvoju kineskog gospodarstva i njegovih globalnih odnosa.
Kvaliteta ispred brzine kao novi moto razvoja
Godina 2026. označava početak 15. Petogodišnjeg plana, koji veleposlanik Qi opisuje kao nacrt za "kinesku modernizaciju" s naglaskom na industrijskoj nadogradnji i tehnološkoj samodostatnosti. Za 2026. godinu Kina je postavila cilj rasta BDP-a između 4,5 i 5 posto, što je, kako je pojasnio veleposlanik, odraz svjesnog zaokreta s pukog fokusa na brzinu prema kvaliteti i održivosti razvoja.
- Ovo odražava značajan pomak u kineskom razvojnom pristupu. Unatoč prilagodbi, stopa rasta od 4,5 do 5 posto i dalje je relativno visoka na globalnoj razini - istaknuo je veleposlanik, usporedivši kineske projekcije s onima za eurozonu (1,3 posto) i Hrvatsku (2,7 posto).
Ključna tema novog plana je razvoj "novih kvalitetnih proizvodnih snaga", što podrazumijeva ubrzanu integraciju umjetne inteligencije, kvantne tehnologije i takozvane "ekonomije niskih visina" u širi industrijski sustav. Istovremeno, veliki naglasak stavljen je i na dobrobit građana, s ciljem otvaranja više od 12 milijuna novih radnih mjesta u gradovima i jačanjem socijalne sigurnosti za radnike u novim industrijama, poput dostavljača, kojih u Kini ima oko 14 milijuna.
Zelena suradnja i tehnološki iskoraci
Zelena tranzicija ostaje jedan od stupova kineske politike, a cilj za 2026. je smanjenje emisija ugljičnog dioksida po jedinici BDP-a za 3,8 posto. Veleposlanik je istaknuo uspješne projekte u Hrvatskoj, poput Vjetroelektrane Senj, kao modele za buduću suradnju na polju obnovljivih izvora energije. Podsjetio je i na izjavu hrvatskog veleposlanika u Kini, koji je suradnju dviju zemalja opisao ključnom riječju: "zelena".
Suradnja se širi i na sektor električnih vozila, gdje kineske tvrtke poput BYD-a aktivno ulaze na hrvatsko tržište. Veleposlanik je kao primjer kineskih tehnoloških inovacija naveo razvoj novih čvrstih baterija koje omogućuju doseg veći od tisuću kilometara, što predstavlja golemi iskorak u usporedbi s dosadašnjim tehnologijama.
Od Pelješkog mosta do izvoza tune
Bilateralni odnosi Kine i Hrvatske, prema riječima veleposlanika, nastavljaju se razvijati u pozitivnom smjeru. Pelješki most ostaje simbol uspješne suradnje, a gospodarski odnosi sada se temelje na "dva krila": daljnjem razvoju infrastrukture i suradnji u zelenoj energiji. Kineske tvrtke nastavljaju sudjelovati u projektima diljem Hrvatske, uključujući luke i ceste na području Splita, a planira se i vijadukt na južnom ulazu u Zagreb.
Prošle je godine robna razmjena dosegla gotovo tri milijarde američkih dolara, a kao jedan od velikih uspjeha istaknut je potpisani protokol o izvozu hrvatske tune na kinesko tržište.
- Iako je opseg trgovine tunom relativno malen, to je od velikog značaja za zadarsku regiju i uključena poduzeća. Očekuje se da će ova inicijativa donijeti milijunske prihode - rekao je veleposlanik, dodavši kako se nada i proširenju uvoza drugih hrvatskih proizvoda poput meda i govedine.
Jednostrana bezvizna politika za hrvatske državljane ostaje na snazi, što bi trebalo dodatno potaknuti dolaske kineskih turista, čiji je broj prošle godine dosegnuo gotovo 200.000.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+