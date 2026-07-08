Visoka cijena barela kratkoročno šteti potrošačima, ali dugoročno donosi profit američkim naftnim kompanijama. A poznajući Trumpov rukopis, možemo vjerovati da su prije napada njegovi intimusi pokupovali goleme količine nafte i opet zgrnuli bogatstvo.
Evo što znači Trumpov udar na Iran za Hrvatsku! Cijene nafte idu gore, a burze u crveno...
Stvar sad potpuno nalikuje na američki film "Beskrajan dan", u kojem se Bill Murray svakog jutra budi u istom danu, u kojem stare probleme pokušava riješiti na stari način. Ohol, samodopadan i tašt, nikako ne uspijeva i vrti se u krug. Isti "film" gledamo u odnosima Amerike i Irana. Američka je avijacija u noći 7. srpnja napala 80 iranskih ciljeva u južnom dijelu zemlje. Pogodili su 60 malih iranskih brzih brodova te vojnu opremu kojom Iran kontrolira Hormuški tjesnac. Američka vojska provela je akciju kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove i tankere u tjesnacu. Iran je sutradan odgovorio napadom na američke vojne objekte u regiji. Iranska garda gađala je 85 ciljeva u Bahreinu (gdje je smještena američka Peta flota) i u Kuvajtu. Točne podatke o gubicima, dakako, nije dala ni jedna strana.
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