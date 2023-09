Evo tko su dobitnici Vladinih mjera: Umirovljenici će dobiti 160 eura, nezaposleni 100...

Vlada je na današnjoj sjednici predstavila 5. paket mjera pomoći na kojoj je najavljeno zamrzavanje dodatnih 22 proizvoda, uz postojećih osam. Snižene će cijene vrijediti već od ponedjeljka, 18. rujna. Najavljena je i isplata jednokratnih potpora za nekoliko skupina građana.

Prvi među u redu kojima će jednokratne potpore biti isplaćene u listopadu će biti umirovljenici, odnosno korisnici obveznog mirovinskog osiguranja ili korisnici koji su iz država s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. Jednokratnu isplatu tako će dobiti svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 700 eura, i to po sljedećim kategorijama:

Jednokratne naknade sukladno iznosu mirovina:

- Do 300 eura - 160 eura naknade:

- Od 300,01 eura do 435 eura - 120 eura naknade

- Od 435,01 do 570 eura - 80 eura naknade

- od 570,01 do 700 eura - 60 eura naknade

Foto: Vlada RH

Posebnu novčanu naknadu primit će i primatelji dječjeg doplatka, i to sukladno broju djece u obitelji. Te će naknade biti isplaćene u listopadu svim korisnicima koji primaju doplatak za djecu te u studenom za sve koji su u postupku ostvarenja prava.

Za jedno dijete - 50 eura,

Dvoje djece - 100 eura,

Troje djece - 150 eura,

Četvero djece - 200 eura,

Petero i više djece - 300 eura

Foto: Vlada RH

Jednokratnu novčanu naknadu ostvarit će i svi ugoženi kupci energenata, a odnosi se i na korisnike Nacionalne naknade za starije, korisnike zajamčene minimalne naknade (ZMN) koji nisu korisnici naknade za ugroženog kupca energenta, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu i sustavu socijalne skrbi, kao i nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata. To se ukupno odnosi na više od 173.000 osoba te će oni dobiti naknadu od 150 eura.

Foto: Vlada RH

Jednokratnu naknadu dobit će i svi nezaposleni građani koji su prijavljeni u evidenciju HZZ-a na dan 1. rujna 2023., a iznosit će 100 eura.

Stradali u potresu nastavljat će primati postojeće potpore, a uz to će primiti i 265 eura jednokratne novčane pomoći, s time da pomoć može iznositi maksimalno 1.327 eura po kućanstvu.