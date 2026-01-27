24sata su još krajem prošle godine napravila analizu tih argumenata s obzirom na zakone i postojeću sudsku praksu. Tad smo zaključili da je zanemariva mogućnost da Uskok prihvati tu prijavu
Evo zašto je pala Thompsonova prijava protiv Tomaševića: Za Uskok tu nema ništa sporno
Kaznena prijava je odbačena zato što iz analize svih relevantnih okolnosti i priložene dokumentacije proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.
