Mi smo imali Tita, a Bugari Tatu kojeg su zvali i 'ujak Toša': Tu njegova ostavština još živi...

Čekamo u koloni za prelazak granice na Gradini, južno od Dmitrovgrada, i otvaramo aplikaciju za e-sim kartice, tražimo Bugarsku. Nakon minute ili dvije spuštamo mobitele, pa Bugarska je u Europskoj uniji, smijemo se, malo samima sebi, malo toj činjenici, Bugarska je u EU dulje nego Hrvatska, tražimo dokumente i za nama ostaju kiosci s parfemima uz granični prijelaz, parfemi su zadnje što smo mogli kupiti prije povratka u EU. See you soon in Serbia!, kaže natpis. Ostaje nešto više od sat vremena vožnje do Sofije.

